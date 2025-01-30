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新年展望｜全球「區域化」港創科有何機遇　專家分析：可助力本地企業接軌世界

社會

撰文： 曾曉汶、梁巧恩

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

科技成為大國之間、地區之間的博弈重點，特朗普宣布，OpenAI、軟銀和甲骨文將成立合資公司，共同投資AI基礎設施，目標要令美國再強大。究竟在大國博弈下，香港有何機遇？

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去年10月，美財政部破紀錄制裁28間香港公司，不少涉及科技及貿易公司，而香港亦被拉入芯片制裁的爭駁中。在中美角力中，香港已不能獨善其身，只能認清形勢，在縫隙中尋找生存及發展機遇。

香港創科發展協會創會主席陳迪源表示，大國博弈下，全球「去全球化」或「區域化」，香港創科發展面臨複雜局面。事實上，一方面人才競爭激烈，周邊地區大力扶持科技與人才招募，使香港吸引和留住人才壓力增大，且各經濟體法規趨嚴，增加了香港創科企業跨境合作與技術交流的合規難度。不過，新形勢下香港也迎來新機遇，憑藉金融與法律優勢，可在區域技術合作與合規管理中發揮作用，借助「雙循環」和大灣區建設，為內地企業引入技術資金，助力本地企業接軌世界。

內地科技項目　續以香港為平台尋求出海機會

科培網絡會長李治緯（Edmund Lee）也坦言，受中美博弈影響，香港創科公司可能需要在海外不同地區設立總部，以避免被拒於商機門外。首選地包括東南亞、中東及「一帶一路」沿綫國家。然而，各國的法規與文化迥異，香港的創科公司需主動適應並學習如何在不同國家開展業務。

同時，相信許多內地科技項目（如生物科技、Web3、人工智能及精密機器）將繼續以香港為平台尋求出海機會。面對本地經濟增長放緩，香港創科公司應抓住與內地項目合作的契機，實現互利共贏。

事實上，香港在基礎研究上一直有良好的基礎及成果，如多年前曾有香港團隊研發出Motorola的「龍珠」芯片系列，成為當年甚流行的PDA個人電子手帳的主要零件之一。不過，當年不少有實戰力的人才大多由企業培訓出來，而非來自大學。人才本就不多，及後不少企業積極拓展內地市場，並在當地培育人才，科技人才亦四散各地。加上過去幾十年不太重視將研發成果引入市場，甚至進行商品化，亦影響香港創科業的發展，幸好近年已有明顯改善。

本地市場規模有限　難以單獨支撑創科發展

技術應用上，肯定的是生成式AI與大模型在多領域深入應用，生物科技研發加速轉化。產業發展層面，綠色金融與碳市場推進，跨境電商與數字支付協同發展。生態構建方面，香港將強化自身優勢，完善人才等環節，與大灣區內地城市深化合作，吸引國際資源，提升創科能量，在新的全球格局中探索前行，爭取在創科領域實現新突破與發展。

加上內地及海外的大型企業將持續落戶香港，令香港創科領域的競爭日益加劇。初創科技企業需加強與本地大學的合作，同時充分利用政府的支持計劃及資源配套。從長遠來看，香港的創科發展前景將非常蓬勃，但本地市場規模有限，難以單獨支撑創科企業的發展。

因此，政府必須制定穩定的機制及推出新計劃，幫助大量香港創科公司拓展國際市場，從而實現全球化發展。

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

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三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

上手試玩三星Galaxy S25系列
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更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

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