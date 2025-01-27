  • 16°C
香港時間：2025127日 (一) 18:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎男裝周直擊｜姜濤全黑西裝型格登場 瘦身成功狀態大勇

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

穿上最新2025春夏巴黎鐵塔和老虎刺繡黑色西裝的姜濤（Kenzo提供）

2025巴黎男裝周剛落幕，一連5天的男裝周，畢竟因為全球經濟不景氣籠罩，感覺就連品牌邀請影星和歌手參與出席的時裝展，陣容方面，和去年相比也略見遜色，去年有不少港星現身，今年卻只在Kenzo時裝展上找到姜濤。

穿上最新2025春夏巴黎鐵塔和老虎刺繡黑色西裝的姜濤，感覺略為清瘦了，可見早前公開表示減肥略見成功。他亦在社交平台上大曬多張靚相，狀態大勇。

（Kenzo提供）

雖然姜濤不是首次參與Kenzo時裝展，但他自言非常緊張，見到由倫敦飛去巴黎睇騷的Wyman，而且所安排的坐位鄰近，笑言本來緊張的心情定了不少，加上場外滿是拿著燈牌的姜糖，他又可以和一代著名塗鴉大師Futura合照。

這一次巴黎旅程應該滿載而歸。但眼見一班姜糖捱冷在場外等候，一向寵粉的姜濤亦在社交平台留言：「辛苦了！一定冷死了吧！注意保暖！」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

MIRROR姜濤︱姜濤學習坦然面對獎項「捧蛋」也無妨　《白果》MV邀900姜糖參與拍攝
10:59 2025/01/04
MIRROR姜濤︱姜濤學習坦然面對獎項「捧蛋」也無妨　《白果》MV邀900姜糖參與拍攝
2024全球百大美男｜MIRROR三子撼贏「臉蛋天才」車銀優　1成員奪亞洲最帥僅次雷神
19:03 2025/01/03
2024全球百大美男｜MIRROR三子撼贏「臉蛋天才」車銀優　1成員奪亞洲最帥僅次雷神
KPOP盛事｜SUPERSOUND FESTIVAL登陸澳門　雲集KPOP偶像姜濤Anson Lo首踏韓國音樂舞台
17:53 2025/01/04
KPOP盛事｜SUPERSOUND FESTIVAL登陸澳門　雲集KPOP偶像姜濤Anson Lo首踏韓國音樂舞台

你可能感興趣

MIRROR姜濤︱姜濤學習坦然面對獎項「捧蛋」也無妨　《白果》MV邀900姜糖參與拍攝
10:59 2025/01/04
MIRROR姜濤︱姜濤學習坦然面對獎項「捧蛋」也無妨　《白果》MV邀900姜糖參與拍攝
2024全球百大美男｜MIRROR三子撼贏「臉蛋天才」車銀優　1成員奪亞洲最帥僅次雷神
19:03 2025/01/03
2024全球百大美男｜MIRROR三子撼贏「臉蛋天才」車銀優　1成員奪亞洲最帥僅次雷神
KPOP盛事｜SUPERSOUND FESTIVAL登陸澳門　雲集KPOP偶像姜濤Anson Lo首踏韓國音樂舞台
17:53 2025/01/04
KPOP盛事｜SUPERSOUND FESTIVAL登陸澳門　雲集KPOP偶像姜濤Anson Lo首踏韓國音樂舞台
姜濤 時裝服飾 巴黎 網絡熱話 歌手

最高瀏覽

突發｜大嶼山迪欣湖驚現燒焦屍體　大批警員現場搜索
突發｜大嶼山迪欣湖驚現燒焦屍體　大批警員現場搜索
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
急症室最長等候時間（01月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月27日 時間12:05）
突發｜油麻地40歲女子身體多處瘀傷暈倒送院不治　警拘7人涉非法禁錮等
突發｜油麻地40歲女子身體多處瘀傷暈倒送院不治　警拘7人涉非法禁錮等
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊