巴黎男裝周直擊｜姜濤全黑西裝型格登場 瘦身成功狀態大勇

▲ 穿上最新2025春夏巴黎鐵塔和老虎刺繡黑色西裝的姜濤（Kenzo提供）

2025巴黎男裝周剛落幕，一連5天的男裝周，畢竟因為全球經濟不景氣籠罩，感覺就連品牌邀請影星和歌手參與出席的時裝展，陣容方面，和去年相比也略見遜色，去年有不少港星現身，今年卻只在Kenzo時裝展上找到姜濤。

穿上最新2025春夏巴黎鐵塔和老虎刺繡黑色西裝的姜濤，感覺略為清瘦了，可見早前公開表示減肥略見成功。他亦在社交平台上大曬多張靚相，狀態大勇。

▲ （Kenzo提供）

雖然姜濤不是首次參與Kenzo時裝展，但他自言非常緊張，見到由倫敦飛去巴黎睇騷的Wyman，而且所安排的坐位鄰近，笑言本來緊張的心情定了不少，加上場外滿是拿著燈牌的姜糖，他又可以和一代著名塗鴉大師Futura合照。

這一次巴黎旅程應該滿載而歸。但眼見一班姜糖捱冷在場外等候，一向寵粉的姜濤亦在社交平台留言：「辛苦了！一定冷死了吧！注意保暖！」

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