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新年求醫丨農曆新年港九新界18間普通科門診　一文睇地點及預約方法

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【農曆新年／普通科門診／中醫診所／急症室】為應對市民求診需要及減輕急症室的服務壓力，醫管局周一（27日）公布港九新界18間普通科門診會在農曆新年假期，即初一至初三期間（1月29日至31日）仍如常運作的門診名單。

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預約方法

醫管局指農曆新年假期期間（1月29日至31日）將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。而運作的普通科門診服務時間會由上午9時至下午1時及下午2時至下午5時，個別普通科門診則只會於於1月30日或31日提供服務。

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除了普通科門診，市民亦可在醫務衞生局基層醫療指網站，搜尋家庭醫生資料。若要從地圖搜尋，可以在地理資訊地圖查詢家居附近的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料。

中醫診所初二初三加開診症時段

另外，18區中醫診所亦會於初二至初三（1月30日至31日）特別加開政府資助中醫門診診症時段，並於假期前後（1月28日、2月1日及3日）加強服務，以應對市民的求診需要。求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士）預約服務。

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