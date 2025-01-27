  • 16°C
香港時間：2025127日 (一) 18:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞

升學教育

撰文： 愛秩序灣官立小學崔家祥校長

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

崔家祥校長分享育兒心得。

愛秩序灣官立小學/校長專欄】港片年度重頭作《破地獄》用生死來做序幕，談離別，談家庭倫常，寫兩代價值衝突等，感動了無數觀眾，大獲好評，也提醒大家要珍惜眼前親人。最近，我也欣賞了一個感人的電視劇——《妻子的記憶》，劇情是描述一位罹患失智症的太太，在家裡的一次失火意外中過世。但是丈夫卻開始在家裡看見她的記憶殘影，持續播放過去三年來，太太的一舉一動。於是先生辭去了工作，在家陪伴著太太的殘影，陪著她整理家務、打掃庭院、煮飯做菜。

最新影片:

童學園
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

同時，他也發現太太這三年來，記得比他自己都還要清楚的一些往事，去到彼此年輕時回憶最深的地方，在動物園的結緣，在火車上的揮手等等。眼看著三年就要過去，那場大火又再發生，妻子卻沒有急著逃生，反而是打開藏私房錢的盒子，拿出一張夫妻年輕時候的合照，靜靜地看著，微笑著。

愛官與家教會合辦「家長學院」，邀請多位親子專家為家長提供優質的親職教育活動。(學校提供)

影片到了最後，太太的記憶彷彿看見了現實世界中的丈夫，伸出了手，兩個人隔空緊握。我們都跟著丈夫一起哭了！

作為家長，我們為了自己愛錫的子女、家人而辛苦工作，就好像劇中的丈夫，全情投入工作，用自己認為最實際的行動去愛這個家。然而，我們有抽空陪子女去公園走走嗎？我們有預留ME TIME陪伴自己另一半嗎？我們有探望父母或長輩嗎？我們會否為了工作而無法陪伴家人？

在母親節或父親節，老師多會出了作文題寫《我的父親或母親》，大多數學生都會敍述在自己生病時父母的愛護照顧，及體驗到父母的辛勞及感受到被愛。要子女感受到被愛，最重要是一份尊重和包容，少批評、多讚賞：子女在成長階段，必然遇到問題，如青春期的反叛、沉迷打機等等，父母更加要循循善誘，教子女迷途知返，感受到被愛，自然懂得還愛。

點擊圖片放大
+3
+2

幸福之家滿載平安，夫婦相敬如賓讓子女對生命有希望，也是他們面對逆境時的大後盾。你認為他好，他總會變好，你不斷挑剔埋怨，他就會承你貴言！

作為子女，我們要孝順父母，父母勞心勞力出外打工養家，回家帶著疲憊的身軀，也想與你聊天，假期帶你去四處走走。你都是父母的骨肉心血，無論你考到那所中學，將來做甚麼職業，他們依然愛護你，記掛你。

在教導你時候，父母有時會比較嘮叨，有時會容易生氣，但是父母都是為了你們日後的成長而擔憂。歲月如歌，當父母老去後，你會發覺與父母相處的日子日日減少、年年不多。如若父母百年之後，想盡孝都來不及、後悔也太遲了，你該在父母有生之年盡自己最大的能力去孝順父母，從物質上、從精神上、從生活上、從心底深處去關愛自己的父母。

點擊圖片放大
+4
+3

記得幾年前，有一則新聞報導：安徽省有一個百歲老人，一輩子都想上北京城天安門走一走，無奈家境並不富裕，難以成行。已年逾花甲的兒子為了實現母親的願望，不顧自己年高，徒步背著百歲的母親，千里跋涉、歷經千辛萬苦，終於到達北京。

《妻子的記憶》的神奇經歷在現實中是不會發生的，我們應好好緊握寶貴的時間去陪伴子女和家人，尤其是長輩。其實我們所愛的人一直都在身邊，在新一年，大家要趁機好好陪他們，因為沒有人能贖回「過去」，別等到失去才懂得珍惜，愛要及時，也要以行動去實踐。

愛官一直以推動親職教育為己任，與多個社福機構合作，舉辦多元化的親子活動、講座、工作坊，旨在為家長提供發展性及預防性的親職教育。我們相信推行家長教育能加強親子關係，營造溫馨愉快的家庭生活。為人父母也是一個全人的成長與學習過程，隨著孩子踏入不同的成長階段，父母也需要持續學習，以正確的態度、價值觀和角色，與孩子一起健康成長。

愛官與家教會合辦「家長學院」，邀請多位親子專家為家長提供優質的親職教育活動，也讓更家長多參與學校的活動，例如出席講座、家長會、親子活動等，親身體驗孩子在學校的生活和學習情況。從今天開始，同學們就一起去親親父母，家長們也抱抱子女，祝願大家新年快樂，一家和睦。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

聲夢小花｜音樂繪畫造詣高作品於羅浮宮展出　15歲趙紫諾曾膺「香港傑出學生」冠軍
16:38 2025/01/24
聲夢小花｜音樂繪畫造詣高作品於羅浮宮展出　15歲趙紫諾曾膺「香港傑出學生」冠軍
獎學金｜陳校長免費補習天地基層學生獲頒獎學金　北河明哥贊助進步獎：奮鬥改變命運
今日 13:57
獎學金｜陳校長免費補習天地基層學生獲頒獎學金　北河明哥贊助進步獎：奮鬥改變命運
明星母校︱袁文傑著起校服返母校與師弟真誠對話　香港鄧鏡波書院多藝人校友
16:38 2025/01/24
明星母校︱袁文傑著起校服返母校與師弟真誠對話　香港鄧鏡波書院多藝人校友
升中選校︱一表睇清4大類中學差異　升學專家提醒留意1重點：選錯直接影響前途
19:13 2025/01/24
升中選校︱一表睇清4大類中學差異　升學專家提醒留意1重點：選錯直接影響前途
校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀
今日 16:30
校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

你可能感興趣

聲夢小花｜音樂繪畫造詣高作品於羅浮宮展出　15歲趙紫諾曾膺「香港傑出學生」冠軍
16:38 2025/01/24
聲夢小花｜音樂繪畫造詣高作品於羅浮宮展出　15歲趙紫諾曾膺「香港傑出學生」冠軍
獎學金｜陳校長免費補習天地基層學生獲頒獎學金　北河明哥贊助進步獎：奮鬥改變命運
今日 13:57
獎學金｜陳校長免費補習天地基層學生獲頒獎學金　北河明哥贊助進步獎：奮鬥改變命運
明星母校︱袁文傑著起校服返母校與師弟真誠對話　香港鄧鏡波書院多藝人校友
16:38 2025/01/24
明星母校︱袁文傑著起校服返母校與師弟真誠對話　香港鄧鏡波書院多藝人校友
夫妻之道 爸媽心聲 家庭教育 正能量 校長專欄 愛秩序灣官立小學 小學 親子活動

最高瀏覽

突發｜大嶼山迪欣湖驚現燒焦屍體　大批警員現場搜索
突發｜大嶼山迪欣湖驚現燒焦屍體　大批警員現場搜索
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
急症室最長等候時間（01月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月27日 時間12:05）
突發｜油麻地40歲女子身體多處瘀傷暈倒送院不治　警拘7人涉非法禁錮等
突發｜油麻地40歲女子身體多處瘀傷暈倒送院不治　警拘7人涉非法禁錮等
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊