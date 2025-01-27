校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞

▲ 崔家祥校長分享育兒心得。

【愛秩序灣官立小學/校長專欄】港片年度重頭作《破地獄》用生死來做序幕，談離別，談家庭倫常，寫兩代價值衝突等，感動了無數觀眾，大獲好評，也提醒大家要珍惜眼前親人。最近，我也欣賞了一個感人的電視劇——《妻子的記憶》，劇情是描述一位罹患失智症的太太，在家裡的一次失火意外中過世。但是丈夫卻開始在家裡看見她的記憶殘影，持續播放過去三年來，太太的一舉一動。於是先生辭去了工作，在家陪伴著太太的殘影，陪著她整理家務、打掃庭院、煮飯做菜。

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同時，他也發現太太這三年來，記得比他自己都還要清楚的一些往事，去到彼此年輕時回憶最深的地方，在動物園的結緣，在火車上的揮手等等。眼看著三年就要過去，那場大火又再發生，妻子卻沒有急著逃生，反而是打開藏私房錢的盒子，拿出一張夫妻年輕時候的合照，靜靜地看著，微笑著。

▲ 愛官與家教會合辦「家長學院」，邀請多位親子專家為家長提供優質的親職教育活動。(學校提供)

影片到了最後，太太的記憶彷彿看見了現實世界中的丈夫，伸出了手，兩個人隔空緊握。我們都跟著丈夫一起哭了！

作為家長，我們為了自己愛錫的子女、家人而辛苦工作，就好像劇中的丈夫，全情投入工作，用自己認為最實際的行動去愛這個家。然而，我們有抽空陪子女去公園走走嗎？我們有預留ME TIME陪伴自己另一半嗎？我們有探望父母或長輩嗎？我們會否為了工作而無法陪伴家人？

在母親節或父親節，老師多會出了作文題寫《我的父親或母親》，大多數學生都會敍述在自己生病時父母的愛護照顧，及體驗到父母的辛勞及感受到被愛。要子女感受到被愛，最重要是一份尊重和包容，少批評、多讚賞：子女在成長階段，必然遇到問題，如青春期的反叛、沉迷打機等等，父母更加要循循善誘，教子女迷途知返，感受到被愛，自然懂得還愛。

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幸福之家滿載平安，夫婦相敬如賓讓子女對生命有希望，也是他們面對逆境時的大後盾。你認為他好，他總會變好，你不斷挑剔埋怨，他就會承你貴言！

作為子女，我們要孝順父母，父母勞心勞力出外打工養家，回家帶著疲憊的身軀，也想與你聊天，假期帶你去四處走走。你都是父母的骨肉心血，無論你考到那所中學，將來做甚麼職業，他們依然愛護你，記掛你。

在教導你時候，父母有時會比較嘮叨，有時會容易生氣，但是父母都是為了你們日後的成長而擔憂。歲月如歌，當父母老去後，你會發覺與父母相處的日子日日減少、年年不多。如若父母百年之後，想盡孝都來不及、後悔也太遲了，你該在父母有生之年盡自己最大的能力去孝順父母，從物質上、從精神上、從生活上、從心底深處去關愛自己的父母。

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記得幾年前，有一則新聞報導：安徽省有一個百歲老人，一輩子都想上北京城天安門走一走，無奈家境並不富裕，難以成行。已年逾花甲的兒子為了實現母親的願望，不顧自己年高，徒步背著百歲的母親，千里跋涉、歷經千辛萬苦，終於到達北京。

《妻子的記憶》的神奇經歷在現實中是不會發生的，我們應好好緊握寶貴的時間去陪伴子女和家人，尤其是長輩。其實我們所愛的人一直都在身邊，在新一年，大家要趁機好好陪他們，因為沒有人能贖回「過去」，別等到失去才懂得珍惜，愛要及時，也要以行動去實踐。

愛官一直以推動親職教育為己任，與多個社福機構合作，舉辦多元化的親子活動、講座、工作坊，旨在為家長提供發展性及預防性的親職教育。我們相信推行家長教育能加強親子關係，營造溫馨愉快的家庭生活。為人父母也是一個全人的成長與學習過程，隨著孩子踏入不同的成長階段，父母也需要持續學習，以正確的態度、價值觀和角色，與孩子一起健康成長。

愛官與家教會合辦「家長學院」，邀請多位親子專家為家長提供優質的親職教育活動，也讓更家長多參與學校的活動，例如出席講座、家長會、親子活動等，親身體驗孩子在學校的生活和學習情況。從今天開始，同學們就一起去親親父母，家長們也抱抱子女，祝願大家新年快樂，一家和睦。

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