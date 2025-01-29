  • 17°C
香港時間：2025129日 (三) 16:17

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春貼士｜12星座留意幸運顏色　增強2025年工作運（巨蟹、獅子、處女篇）

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

想要提升事業運勢，就應該要注重居家、辦公室環境佈局，再留意幸運顏色。塔羅師Rainbow就為各位讀者提供了12星座今年的開運小貼士。今日就為巨蟹座、獅子座、處女座的朋友，拆解提升工作運程的方法。

新春貼士｜即看新年4大開工吉日　塔羅師教路　撞正放假可以點做？

新年消閒活動｜華納兄弟YouTube頻道公開17部電影　成龍主演《Mr. Nice Guy》都可以免費睇（附連結）

巨蟹座 (6月21日 - 7月22日)

幸運顏色：粉紅色、紫色

開運物件：家庭照片

在工作桌上擺放家人的照片，能讓巨蟹座感到溫馨和安全，增強工作動力。

獅子座 (7月23日 - 8月22日)

幸運顏色：粉紅色、藍色

開運物件：金色文具

使用金色的文具可以激發獅子座的自信心和領導能力，讓他們在工作中更加突出。

處女座 (8月23日 - 9月22日)

幸運顏色：紫色、綠色

開運物件：整理箱

使用整齊的整理箱來保持工作環境的有序，這樣能提升處女座的效率與專注力。

較早前Rainbow亦為白羊座、金牛座及雙子座的朋友提供開運攻略：新春貼士｜12星座想提升2025年工作運　留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇）想了解更多其他星座的開運貼士，記住留意本網報道喇！

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
15:00 2025/01/28
新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
花車巡遊｜9架花車年初一登場　大熊貓、LINE FRIENDS「Y3K」等造型即睇【多圖】
13:46 2025/01/27
花車巡遊｜9架花車年初一登場　大熊貓、LINE FRIENDS「Y3K」等造型即睇【多圖】
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
10:00 2025/01/26
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演

你可能感興趣

新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
15:00 2025/01/28
新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
花車巡遊｜9架花車年初一登場　大熊貓、LINE FRIENDS「Y3K」等造型即睇【多圖】
13:46 2025/01/27
花車巡遊｜9架花車年初一登場　大熊貓、LINE FRIENDS「Y3K」等造型即睇【多圖】
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
10:00 2025/01/26
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
星座 正能量 家電 家品 家具 養生 中小學教育 塔羅

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過
撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過
六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
女星凍齡丨鍾鎮濤舊愛67歲生日近況曝光狀態驚人　為富商誕女始揭對方已婚
女星凍齡丨鍾鎮濤舊愛67歲生日近況曝光狀態驚人　為富商誕女始揭對方已婚
急症室最長等候時間（01月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月29日 時間12:05）