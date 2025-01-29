新春貼士｜12星座留意幸運顏色　增強2025年工作運（巨蟹、獅子、處女篇）

想要提升事業運勢，就應該要注重居家、辦公室環境佈局，再留意幸運顏色。塔羅師Rainbow就為各位讀者提供了12星座今年的開運小貼士。今日就為巨蟹座、獅子座、處女座的朋友，拆解提升工作運程的方法。

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巨蟹座 (6月21日 - 7月22日)

幸運顏色：粉紅色、紫色

開運物件：家庭照片

在工作桌上擺放家人的照片，能讓巨蟹座感到溫馨和安全，增強工作動力。

獅子座 (7月23日 - 8月22日)

幸運顏色：粉紅色、藍色

開運物件：金色文具

使用金色的文具可以激發獅子座的自信心和領導能力，讓他們在工作中更加突出。

處女座 (8月23日 - 9月22日)

幸運顏色：紫色、綠色

開運物件：整理箱

使用整齊的整理箱來保持工作環境的有序，這樣能提升處女座的效率與專注力。

較早前Rainbow亦為白羊座、金牛座及雙子座的朋友提供開運攻略：新春貼士｜12星座想提升2025年工作運 留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇），想了解更多其他星座的開運貼士，記住留意本網報道喇！

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