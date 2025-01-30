新春貼士｜12星座開運攻略　工作環境應放邊款幸運物最好（天秤、天蠍、人馬篇）

天秤座、天蠍座、人馬座的朋友，如果想要提升事業運勢，在開工時又可以留意哪些重點事項？塔羅師Rainbow就為讀者開運小貼士。

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天秤座 (9月23日 - 10月22日)

幸運顏色：黑色、紅色

開運物件：水晶擺件

在工作空間擺放水晶，可以促進和諧與平衡，增強天秤座的人際關係。

天蠍座 (10月23日 - 11月21日)

幸運顏色：黃色

開運物件：黑色鋼筆

使用黑色鋼筆可以幫助天蠍座提升專業形象和決策能力，彰顯他們的深度思考。

人馬座 (11月22日 - 12月21日)

幸運顏色：米色

開運物件：地圖或指南針

在工作環境中放置地圖或指南針，象徵探索和冒險，鼓勵人馬座開拓新領域。

Rainbow較早前亦分別為其中6個星座朋友提供開運攻略：

新春貼士｜12星座想提升2025年工作運 留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇）

新春貼士｜12星座留意幸運顏色 增強2025年工作運（巨蟹、獅子、處女篇）

想了解更多剩餘3個星座的開運貼士，記住留意本網報道喇！

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更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級 Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

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