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新春貼士｜12星座開運攻略　工作環境應放邊款幸運物最好（天秤、天蠍、人馬篇）

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 12 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

天秤座、天蠍座、人馬座的朋友，如果想要提升事業運勢，在開工時又可以留意哪些重點事項？塔羅師Rainbow就為讀者開運小貼士。

新春貼士｜即看新年4大開工吉日　塔羅師教路：撞正放假可以點做

新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息

天秤座 (9月23日 - 10月22日)

幸運顏色：黑色、紅色

開運物件：水晶擺件

在工作空間擺放水晶，可以促進和諧與平衡，增強天秤座的人際關係。

天蠍座 (10月23日 - 11月21日)

幸運顏色：黃色

開運物件：黑色鋼筆

使用黑色鋼筆可以幫助天蠍座提升專業形象和決策能力，彰顯他們的深度思考。

人馬座 (11月22日 - 12月21日)

幸運顏色：米色

開運物件：地圖或指南針

在工作環境中放置地圖或指南針，象徵探索和冒險，鼓勵人馬座開拓新領域。

Rainbow較早前亦分別為其中6個星座朋友提供開運攻略：

新春貼士｜12星座想提升2025年工作運　留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇）

新春貼士｜12星座留意幸運顏色　增強2025年工作運（巨蟹、獅子、處女篇）

想了解更多剩餘3個星座的開運貼士，記住留意本網報道喇！

另外，本報記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

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