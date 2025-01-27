學校動態︱紀利華木球會主辦獅子會何德心小學運動同樂日　體驗球類運動提高專注力

▲ 紀利華木球會主辦獅子會何德心小學運動同樂日。(學校提供)

【獅子會何德心小學/紀利華木球會】紀利華木球會贊助獅子會何德心小學成功舉辦了一次社區服務活動，吸引了約120名來賓及學生參加。紀利華木球會一直以來都樂於贊助不同學校和機構舉辦各式各樣的體育活動。而此次我們有幸獲贊助的活動則專注於推廣球類運動，旨在透過義工的帶領和專業的指導，增進參加者對不同球類活動的了解與興趣。

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活動開始時，所有參加者被分為三組。每組由義工帶領，分別前往木球場、草地滾球場及網球場。資深會員和教練為參加者提供專業指導，讓他們親身了解及體驗各種球類運動，明白它們各自的好處。例如木球是一項低衝擊的運動，適合各個年齡層的人參與，能促進社交互動，增強團隊合作能力，並且有助於提升平衡感和協調性；草地滾球有助於增強身體的靈活性和耐力，同時也能提高專注力和策略思考能力，並提供在戶外鍛煉的機會，讓人享受大自然的美好；而網球則是一項高強度的有氧運動，可以有效提高心肺功能，增強肌肉力量和靈活性，促進反應速度和協調能力。

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在所有球類活動結束後，各組在義工的帶領下清潔場地，家長與小朋友學會了重要的一課。清潔場地後，所有來賓、家長及小朋友齊集於本會宴會廳。本會會長或副會長在宴會廳發表了歡迎詞，感謝所有來賓的參與，並與大家互相交流，交換紀念品，之後便一起用餐，加深彼此友誼。

體育精神與社會共融的力量

紀利華木球會一直希望成為一流的運動和休閒俱樂部，激勵所有年齡和能力的人過上積極健康的生活方式，提供多元化的體育和娛樂活動，促進身體健康、心理健康和社交互動，並培養社區意識和體育精神。這次活動不僅讓同學體驗三種球類運動，更能讓他們感受到社會的支持，同時亦是培養學生體育精神的好開始。

▲ 紀利華木球會主辦獅子會何德心小學運動同樂日。(學校提供)

結合運動與環保：培養社區意識

所有參加者在活動結束後進行場地清潔，展現了社區對環境保護的重視與承諾。透過這樣的活動，我們相信能鼓勵更多人參與社區服務，共同為建設和諧社會而努力。

特別鳴謝是次活動的主辦機構紀利華木球會的配合和支持。



獅子會何德心小學校監蔡小平先生表示：「此次獅子會何德心小學運動同樂日活動的成功舉辦，不僅展示了紀利華木球會對體育在社區發展的承諾，也彰顯了其在培養社區意識和體育精神方面的重要角色。」

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