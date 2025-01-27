瘦身飲食︱患甲狀腺低下症暴肥　營養師實測「243飲食法」 一年激減50磅不反彈

【瘦身／減肥／營養師／飲食】只要飲食得當，減肥並非難事！台灣營養師宋侑璇因暴食，令她的體重增至93公斤（約205磅），靠著一個瘦身方法，成功於8個月內激減35公斤（77磅），多年以後她再罹患因甲狀腺低下症，體重飆升至80幾kg，最終她為瘦身親試「243飲食法」，成功靠3招飲食關鍵成功於一年內激減23kg，多年來亦未見反彈。

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據台媒《東森新聞》及台灣營養師宋侑璇Facebook專頁分享，宋侑璇年輕時曾是運動健將、經常吃不忌口，當時體重直達93kg，直到某次向心儀對象告白失敗時，才讓她打受打擊決心減肥。當時的她採用每週2天輕斷食，用以下方法在8個月間輕鬆瘦了35kg：

瘦身飲食︱1週2天500卡輕斷食

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瘦身飲食︱ 一周5日： 正常吃，每日熱量不超標

正常吃，每日熱量不超標 瘦身飲食︱ 一周2日： 只吃2餐共500卡，例如週周一、周四

只吃2餐共500卡，例如週周一、周四 瘦身飲食︱飲食關鍵：期間建議食用低GI食物、好的蛋白質，例如蛋、雞肉、豆漿及豆腐等，假如要食用澱粉類，亦要使用選未經加工澱粉，有助增加飽足感、消化速度較慢，以避免血糖上升太快。

宋侑璇解釋指，這種做法原理是欺騙大腦，讓大腦認為身體熱量不足，大腦發出警訊，繼而燃燒體內所儲存脂肪；其次是斷食後8至12小時，讓體內以醣份儲存的能量多數已消耗完，此時身體便會開始燃燒脂肪，惟輕斷食所攝取的熱量很低，因此兩餐之間需要間隔8至12個小時。

瘦身飲食︱罹患甲狀腺低下症 體重再暴增達80kg

直到多年後，宋侑璇不幸罹患甲狀腺低下症，出現異常疲憊、怕冷，食量沒有增加體重卻直線上升，求醫後驚悉甲狀腺出現問題。當時宋侑璇體重已暴增達80kg以上，為了瘦下來她開始一邊治療，一邊尋找瘦身方法，參考並測試了許多方法如「234 瘦身飲食法」，成功在抱病的一年間激瘦23kg，連開過刀的膝蓋亦得到極大改善。

瘦身飲食︱234 瘦身飲食法

宋侑璇表示，過去的「1周2天500卡輕斷食法」只有2日輕斷食，而其餘5天更具體的飲食方法便是「234 瘦身飲食法」，而者加起來便是「12345 飲食法」，即「1餐500卡、其中蛋白質占25%、澱粉35%、脂肪40%」，只要將每餐400至500卡總熱量控制在1天1,200至1,500卡內，以維持身體基本新陳代謝，再搭配運動消耗熱量、燃燒脂肪，便可讓體態變得精瘦：

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瘦身飲食︱1.蛋白質25%

原定攝取15%優質低脂蛋白質分量，提高到25%。優質低脂蛋白質如瘦肉、豆類、雞蛋等，可有助修復與維持肌肉量。

原定攝取15%優質低脂蛋白質分量，提高到25%。優質低脂蛋白質如瘦肉、豆類、雞蛋等，可有助修復與維持肌肉量。 瘦身飲食︱2.醣類35%

選擇健康的碳水化合物來源，如糙米、燕麥、地瓜等，以提供穩定能量。

選擇健康的碳水化合物來源，如糙米、燕麥、地瓜等，以提供穩定能量。 瘦身飲食︱3.脂肪40%

透過攝取橄欖油、堅果、牛油果等優質脂肪，避免飢餓感及促進脂溶性維生素的吸收。

宋侑璇強調，執行「234飲食法」時除了要計算每日熱量外，亦要遵循上述比例攝取上述蛋白質、醣類及脂肪，同時每餐都要有全穀類澱粉，倒如糙米、藜麥，或是根莖類如地瓜、馬鈴薯等，以穩定血糖及維持身體能量，但要避免食用精緻醣類，除此之外亦要注意補充充足水分，每日建議依個人體重與活動量調整，飲用約2,000至2,500ml水分，以確保身體機能運作。

瘦身飲食︱減肥忌食5大地雷「健康食物」

台灣減重醫師蕭捷健在Facebook專頁發文，指出有5大地雷食物常被誤以為「很健康」，因此無論怎麽吃，仍然瘦不下來。其中包括現今非常流行的「植物肉」、常被喻為非常低卡的粉絲、豆製品，實際上碳水和脂肪含量更高。

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資料來源：東森新聞、Facebook@營養師宋侑璇

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