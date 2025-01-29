新年禁忌2025｜大年初一14個禁忌　命理師揭做1事易有血光之災

▲ 大年初一14個禁忌，命理師揭做1事易有血光之災。

【大年初一禁忌/農曆新年2025/新年禁忌2025/蛇年】農曆新年一向有不少習俗禁忌，尤其大年初一象徵新一年開始，有指倘若犯禁會影響一整年的運程。命理專家小孟老師列出初一14個禁忌，除了不能洗頭、不要睡午覺，還有哪些事項要留神？即睇詳情！

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新年禁忌2025｜大年初一14個禁忌

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，公開大年初一的14個禁忌：

年初一禁忌｜1. 不可以借錢給別人

小孟老師指出，初一借錢給他人，容易把財氣借光。

年初一禁忌｜2. 初一不可睡懶覺

大年初一為農曆新年的第一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

年初一禁忌｜3. 催人起床不宜叫全名

初一若要催人起床不要叫全名，可以直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

年初一禁忌｜4. 不要睡午覺

初一不要睡午覺，可外出走走，亦可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

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