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e道｜首季年滿7歲小童可用　香港居民第3季起毋須出示證件入境

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

年滿7歲並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，首季可使用e-道出入境。（梁偉榮攝）

第一條e-道於2004年12月在羅湖管制站啓用以來，使用e-道的總人次已超過20億。入境處將於今年第一季調整e-道服務的適用年齡，讓年滿7歲並持有有效的特區護照及香港永久性居民身份證的兒童，可使用智能身份證於e-道配以容貌識別技術辦理自助出入境手續。

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入境處預計於今年第3季在香港國際機場入境大堂推出新款e-道，讓合資格的香港居民毋須預先登記，亦無須出示旅行證件或二維碼，便可於香港國際機場入境時，使用新款e-道以容貌識別技術核實身份。

私家車出入境手續方面，入境處與香港應用科技研究院正研究以容貌識別技術為基礎的技術應用方案，為私家車乘客辦理出入境手續的可行性，進一步提升旅客的通關體驗。

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機場將增設137櫃枱及60條e-道

另外，三跑道系統去年全面投入運作，香港國際機場的容量將大幅提升。三跑道系統計劃下的二號客運大樓現正進行擴建，完成後將提供全面的旅客服務，當中會增設出入境設施，包括合共137個出入境檢查櫃枱及60條e-道。

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