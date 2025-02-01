富貴面相｜想嫁個有錢人留意男人4大面相特徵　2部位夠飽滿財運亨通

▲ 如果想嫁個有錢人，女士們就要多留意身邊男人有沒有富貴面相啦！

【富貴面相/嫁有錢人】電影《嫁個有錢人》是不少女生夢寐以求的愛情橋段，想搖身一變成為闊太？就要多留意有錢男人的面相。風水命理師羅比師傅表示，富貴在命理學以至相學都是有所區分的，有富而不貴，也有貴而不富。富多指物質金錢層面的豐盛，貴則是指精神層面或社會地位的高階。

然而，在現今物質文明為主調的社會，有錢是絕大多數人追求的目標。而有錢的男人，更易受到女性青睞，羅比師傅就為大家分享有錢男人有那些容易面相特徵！

同場加映：陳定幫師傅點評「三圓三厚」旺夫相





































延伸閱讀：旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相 1後天行為可扭轉先天命格

富貴面相｜1.額高滿下巴闊

相書云: 「天庭高聳。少年富貴可期。地閣方圓。晚歲榮華定取。」天庭即額頭位置，是官祿宮之處。額高而飽滿，少年運不會差，可以說是少年出英雄。若再加上地閣，即下巴夠闊，大多晚運也好。這樣的男人，其本上賺錢和聚財能力都好。

富貴面相｜2.鼻頭豐隆

鼻頭有肉一向都是富之相徵，所謂問富在鼻，重點主要還是鼻頭及鼻翼和鼻孔。但一個男人鼻頭有肉，主其人正直心善，同時有大志，所以賺錢的機遇往往比別人多，同時亦有財運。

最新影片推介:

富貴面相｜3.鼻翼飽滿橫張

繼前面所提，問富在鼻，鼻翼長得好，就如人生的兩個銀袋夠大夠穩。鼻翼夠飽滿和橫張，加之鼻孔不露，就是易有橫財運和聚財運，財運自然不會差。

富貴面相｜4.兩顴高起而有肉

這種面相的男士，易得親戚朋友的助力，也可以說貴人運多。而部位上也易在中年發達，又或者置業之相。

還有更多玄學星座分享，歡迎繼續留意羅比師傅既連載文章。

相關內容：

七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌 七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜12生肖蛇年運程大合集 一文看清事業/財運/健康/整體運勢！

2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣 放不同顏色地氈助旺財避凶

2025蛇年開運法｜唐碧霞親授蛇年開運12大秘笈 擇吉日理髮+做家務有助提升運勢

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】