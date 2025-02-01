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富貴面相｜想嫁個有錢人留意男人4大面相特徵　2部位夠飽滿財運亨通

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

如果想嫁個有錢人，女士們就要多留意身邊男人有沒有富貴面相啦！

【富貴面相/嫁有錢人】電影《嫁個有錢人》是不少女生夢寐以求的愛情橋段，想搖身一變成為闊太？就要多留意有錢男人的面相。風水命理師羅比師傅表示，富貴在命理學以至相學都是有所區分的，有富而不貴，也有貴而不富。富多指物質金錢層面的豐盛，貴則是指精神層面或社會地位的高階。

然而，在現今物質文明為主調的社會，有錢是絕大多數人追求的目標。而有錢的男人，更易受到女性青睞，羅比師傅就為大家分享有錢男人有那些容易面相特徵！

同場加映：陳定幫師傅點評「三圓三厚」旺夫相

延伸閱讀：旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格

富貴面相｜1.額高滿下巴闊

相書云: 「天庭高聳。少年富貴可期。地閣方圓。晚歲榮華定取。」天庭即額頭位置，是官祿宮之處。額高而飽滿，少年運不會差，可以說是少年出英雄。若再加上地閣，即下巴夠闊，大多晚運也好。這樣的男人，其本上賺錢和聚財能力都好。

富貴面相｜2.鼻頭豐隆

鼻頭有肉一向都是富之相徵，所謂問富在鼻，重點主要還是鼻頭及鼻翼和鼻孔。但一個男人鼻頭有肉，主其人正直心善，同時有大志，所以賺錢的機遇往往比別人多，同時亦有財運。

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富貴面相｜3.鼻翼飽滿橫張

繼前面所提，問富在鼻，鼻翼長得好，就如人生的兩個銀袋夠大夠穩。鼻翼夠飽滿和橫張，加之鼻孔不露，就是易有橫財運和聚財運，財運自然不會差。

富貴面相｜4.兩顴高起而有肉

這種面相的男士，易得親戚朋友的助力，也可以說貴人運多。而部位上也易在中年發達，又或者置業之相。

還有更多玄學星座分享，歡迎繼續留意羅比師傅既連載文章。

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