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農曆新年｜海洋公園年初一起推賀年活動　家姐細佬IP率先現身與市民互動

社會

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港產大熊貓雙胞胎寶寶的卡通IP將於大年初一（29日）起率先與大家見面。（彭大偉攝）

農曆新年將至，海洋公園大年初一（29日）起，推出「玩轉冬日園：熊抱喜樂滿堂」活動，市民及旅客不但可與大熊貓「盈盈」和「樂樂」一家的大型裝置合照，更可跟雙胞胎寶寶「家姐」及「細佬」的卡通IP互動。

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雖然大熊貓雙胞胎寶寶「家姐」及「細佬」2月16日才會正式與公眾見面，但牠們的卡通IP將率先在大年初一（29日）起，在海濱樂園廣場的「大熊貓雙星道」現身，跟大小訪客即時互動，大玩問答遊戲「百萬富竹」，更分享體重秘密及可愛照片。訪客可於館外領取當日活動門票，先到先得，額滿即止。

「至萌『大』熊貓慶團圓」則有大熊貓「盈盈」、「樂樂」、「家姐」及「細佬」的大型卡通充氣裝置，伴以「福蛇迎春」及「靈蛇獻瑞」揮春，勢必成為人氣打卡點，展期至3月2日。

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此外，農曆新年主題的「光影盛夜」將在夢幻水都人工湖上演，除了有賀年音樂、燈光投影、水幕特效等，指定日子包括1月29至31日；2月1至9、15至16、22至23日；及3月1至2日，更有特別煙火效果，帶來多重感官體驗；新春期間亦會有舞龍醒獅、雜技團等表演賀歲；12月底推出的沉浸式互動景點「大熊貓『竹』夢之旅」亦會繼續營運。

為推動熊貓經濟，海洋公園又推出多款新年熊貓商品，包括新年舞獅熊貓肩膊公仔；「盈盈」、「家姐」或「細佬」造型的新年版熊貓動物裝飾瓶等。食物方面就有「『熊』運當頭菠蘿椰子慕絲」、「大展『熊』圖」朱古力炮仗慕絲」等。

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記者：梁薾心

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