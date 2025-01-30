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新春貼士｜塔羅師Rainbow親揭12星座幸運小貼士　助改善工作運（山羊、水瓶、雙魚篇）

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

每個星座在今年都將迎來各自獨特的發展機會和挑戰，但想工作更加順利，不妨聽聽塔羅師Rainbow的小貼士，最後就當然輪到山羊座、水瓶座及雙魚座的朋友！

新春貼士｜即看新年4大開工吉日　塔羅師教路：撞正放假可以點做

新年消閒活動｜華納兄弟YouTube頻道公開17部電影　成龍主演《Mr. Nice Guy》都可以免費睇（附連結）

山羊座 (12月22日 - 1月19日)

幸運顏色：綠色

開運物件：計劃本

使用計劃本來製定明確的目標和計劃，能提升山羊座的組織能力和執行力。

水瓶座 (1月20日 - 2月18日)

幸運顏色：灰色

開運物件：創意工具

設置一些創意工具如繪圖板或設計軟體，鼓勵水瓶座發揮想像力和創新精神。

雙魚座 (2月19日 - 3月20日)

幸運顏色：黑色、藍色

開運物件：香氛蠟燭

在工作場所使用香氛蠟燭，可以幫助雙魚座保持放鬆，增強直覺與創造力。

Rainbow較早前亦分別為9個星座提供開運攻略：

新春貼士｜12星座想提升2025年工作運　留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇）

新春貼士｜12星座留意幸運顏色　增強2025年工作運（巨蟹、獅子、處女篇）

新春貼士｜12星座開運攻略　工作環境應放邊款幸運物最好（天秤、天蠍、人馬篇）

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

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