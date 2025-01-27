財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠

▲ 新思維今日舉行記者會，就2025-26年度財政預算案提出開源、節流及保障民生三大範疇建議。（區綽彥攝）

政府將面臨千億財赤，新思維建議提高利得稅和薪俸稅；削高級公務員、問責官員、行會、立法會議員、政府資助機構高層薪酬5.5%，反對削減2元乘車優惠。

新思維今日舉行記者會，就2025-26年度財政預算案提出開源、節流及保障民生三大範疇建議，以「搣甩赤字‧大膽齊改革‧頂住保民生」為主軸。新思維主席狄志遠認為，政府需要交代處理赤字方案，又提到《基本法》規定，「財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字」，但過往這麼多年的赤字，要問政府為何與《基本法》規定的力求收支平衡是有所衝撞，憂赤字延續會致「車毀人亡」。

陳家偉：不宜以借債來作正常開支

新思維秘書長陳家偉認為，不宜以借債來作正常開支，政府在過去三年，將共一千六佰億債券所得撥入日常開支作收入，以補收入不足，但這些債劵是要還的，擔心香港變成借貸渡日。新思維倡必須訂立發債終極上限，避免過度依賴債務融資。

黃俊瑯：5.5%相當追回兩年薪酬加幅 顯示共同承擔精神

節流方面，新思維副主席黃俊瑯建議問責官員、高層公務員、立法會議員及行政會議成員、政府資助機構高層減薪5.5%，相當於追回兩年薪酬加幅，顯示共同承擔精神。對於有指減了官員的薪金，對財赤也幫不了很多忙，黃認為是展示其決心，去做到減低財赤這個問題。狄志遠認為，減了幾個百分比，不會對這班人的生活造成壓力。被問及會否擔心減薪安排影響私人市場，狄志遠指市場或已有不少企業減人工，認為企業會因應市況自行調整薪酬。

陳家偉指，政府不宜疏懶一刀切，所有政府部門都一同減多少百分比，而是應該檢視政府整體的支出及不同部門的財政情況。在工程項目方面，黃俊瑯要求各部門必須削減工程開支至少10%，同時重新檢討現有工程項目的優先次序，確保資源運用得宜。

狄志遠：削減長者2元乘車優惠得不償失

狄志遠強調，堅決反對削減長者2元乘車優惠，此項福利不僅是對長者的基本保障，更能促進長者走入社區、保持社交聯繫，長遠可減少醫療及安老服務開支。他認為，如果削減了這個優惠，會令到更多老人家留在家裡，是得不償失；「你用很多方法去減，減減埋埋都是幾億元，無謂向我們老人家開刀。」

彭意婷：利得稅統一調升至17.5%

開源方面，新思維副秘書長彭意婷建議調整稅制，將利得稅統一調升至17.5%，同時將薪俸稅最高稅率提升至18%。她解釋，即使稍為調高稅率，相比其他發達經濟體，香港的營商環境及簡單低稅制特點仍具明顯優勢。

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