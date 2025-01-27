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太空油｜機構錄僅12歲青年吸食太空油　過來人：唔係比想像中咁chill

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

東華三院越峰成長中心進行「太空油」的認知問卷調查中，有近半受訪者誤以為「太空油」主要成分為尼古丁；另亦有近3成受訪者稱不知道「太空油」的禍害。（曾耀輝攝）

青少年吸食含有麻醉藥「依托咪酯」、俗稱「太空油」的人數現升勢。有機構現正跟進逾1成戒毒個案均涉及吸食太空油，年紀最小僅12歲；有15歲男生吸食後曾一度「斷片」長達6小時，即使戒除後集中力仍比以往差。

政府預計下月提出修例將太空油與其他毒品看齊。東華三院越峰成長中心今（27日）稱，目前處理526宗戒毒個案中，66人有吸食太空油的習慣，其中只有兩成個案是主動尋求戒毒服務，顯示社會對於「太空油毒品」及支援系統的認知需進一步加強。

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中心亦指，54%吸食者未成年，年齡最小為一名12歲的中一生，而整體男女比例為1︰2。透過該中心成功戒毒的15歲青少年阿成（化名）憶述，在去年6月受朋輩影響下首次接觸太空油，他說起初吸食時感覺輕鬆，形容曾出現短暫的「靈魂出竅」，為追隨這種「好high」的感覺，阿成逐漸染上毒癮。他憶述在吸食3個月後，自己的脾氣變得暴躁，記憶力開始衰退，吸食後連自己身處何地、正在做甚麼等也不知道；最嚴重是休克暈倒，失去知覺長達6小時並被家人送往醫院，當他意識到太空油對身體的禍害後，遂決定戒除。

阿成說，即使現已成功戒除毒癮，但其集中力及注意力仍比以往差，例如無法專注閱讀文章，閱讀時只會「見到一堆嘢」。他勸喻年輕切勿吸食太空油，

（太空油）唔係比想像中咁chill，食完會傷身體，亦會傷到身邊嘅人，都好後悔接觸到太空油。

該中心亦於去年9至12月以問卷訪問1,621人，近8成為中學生，整體不足3成知道太空油的主要成分為依托咪酯，近5成誤以為是主要含有尼古丁；近3成受訪者以為吸食太空油不會引起任何反應或不知其對身體影響；另有近7成支持加強對太空油的執法及加重罰則，並在校園加強禁毒教育。

東華三院社會服務科部門高級經理（青少年及家庭服務）鍾燕婷指，太空油常以電子煙器具吸食，容易隱藏，倡加強教師、家長以至公眾對吸食太空油的辨識技巧，當學生出現相關徵狀便應提高警覺，另需在社交平台上提高年輕人認識太空油的禍害，以糾正其謬誤。

東華三院社會服務科部門高級經理（青少年及家庭服務）鍾燕婷指，當學生及子女出現以下情況，教師及家長應提高警覺：

  • 身上藏有電子煙/電子煙彈
  • 肌肉抽搐、步履不穩
  • 身上有不明傷痕/瘀傷（因吸食「太空油毒品」後容易失足跌倒受傷）
  • 脾氣暴躁或突然失控
  • 情緒抑鬱
  • 休克

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東華三院越峰成長中心進行「太空油」的認知問卷調查中，有近半受訪者誤以為「太空油」主要成分為尼古丁；另亦有近3成受訪者稱不知道「太空油」的禍害。（曾耀輝攝）

有害化學物／毒品 輔導 中學 東華三院

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