飛機禮儀｜搭飛機N次要求前座調正椅背 港女疑遭男子報復突襲挨後險燙傷
撰文： 王月明
發布時間： 44 分鐘前
飛機座椅雖可前後調節，使用時也應考慮後座乘客，緩慢挨後以避免驚擾身後乘客。
近日，有港女在Threads發帖，指其搭飛機時遇到前座男子長時間將座椅挨後，惟她準備用餐遂要求男子調正座椅，然而，她反复催促多次對方才同意。
隨後樓主疑因此遭到報復，用餐期間前座椅背突然挨後，檯上茶水傾瀉至樓主腳上，幸而並非熱茶，才免遭燙傷。
飛機禮儀｜多次要求前座乘客調正座椅
樓主指，她前座的男乘客一登機便將座椅調至最靠後，但她並未向對方反映，而是合眼休息；至派飯用餐時，該名男乘客仍未將座椅調正，相信已經影響到樓主正常用餐，遂出言提醒，「三催四請」才同意。
飛機禮儀｜疑報復突然挨後至樓主茶水傾瀉
然而，在樓主用餐期間，男子竟無緣無故「一嘢撻落嚟」，至樓主用餐檯上的茶水傾瀉，雙腳濕透，樓主感慨「好彩唔係熱茶，滾水嘅話我對腳應該熟咗」，她再次要求對方調正椅背，幾位空姐亦有提醒，但男乘客直接裝作未聽見。
隨後，樓主被安排調前至艙門位才免受其擾，惟落機時她要等待一眾乘客離開後才能返回原位拿隨身行李，她無奈表示「有門口位但最後一個落」。前座男子事後被航空公司以口頭警告，惟樓主認為該懲罰太輕，應該上黑名單；她感嘆「未試過搭飛機搭到咁嬲」。
飛機禮儀｜網民批：自私自利
此事引起網民熱議，認為該男乘客行為十分惡劣，紛紛批評其自私，「好冇品」、「自私自利」、「品差人臭！」、「呢條友擺明靠害，明知大家食緊嘢」、「呢個人真無禮貌，食飯就唔應該落椅」、「呢啲無得Blacklist㗎，只能怪佢無品，自私行為，好彩都有位俾你調，坐econ真係有時睇你好彩唔好彩」。
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