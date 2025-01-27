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著數優惠｜TAITO STATION落戶銅鑼灣　增值即送限定必中機台挑戰權

休閒消費

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

日本電子遊戲企業 TAITO 旗下日本連鎖遊戲中心 TAITO STATION，去年相繼於荃灣、南昌、大埔落戶後，現隆重宣布正式進駐港島區，於銅鑼灣 wwwtc mall 開設第 4 間分店，帶來多款日本新式人氣夾公仔機，以及逾百款景品，包括日本大熱動漫、遊戲角色 IP 公仔、Figure 等。

分店為夾公仔專門店，提供過百款從日本直送景品，包括日本人氣 Chiikawa、生蠔 BB、Mofusand 等等，還有遊戲角色 IP 公仔和 Figure，以及多款精美日本直送零食、文具、雜貨等。

此外，店內將不斷推出 TAITO STATION限定景品，並同步日本的最新景品。TAITO STATION 銅鑼灣分店內配備最新款的日本雙爪機和專為大型公仔設計、在日本廣受歡迎的三爪機，讓夾公仔愛好者可以盡情展示自己的技巧，另配備了多款具有多樣化玩法的遊戲機。

為慶祝 TAITO STATION wwwtc mall 分店新開幕，顧客凡於開幕期間（至 2 月6 日），透過電子金幣卡增值滿港幣 100 元，即可獲得開幕限定機台的一次挑戰資格，免費體驗店內的限定遊戲機台。開幕限定機台提供多種豐富獎品，其中包括香港限定的紅色造型人氣生蠔 BB 鎖匙扣、烏冬・蕎麥麵仿真食品模型鎖匙扣等等，保證「必中」！

此外，顧客於開幕期間登記成為會員即可獲贈小禮物一份，包括生蠔 BB 標示小掛件（盲盒包，隨機1款）及日本小零食，數量有限，送完即止

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