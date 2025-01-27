出入境｜去年出入境人次約2.98億按年增4成　內地客佔8成

▲ 左起入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木、處長郭俊峯，副處長（執法、系統及管理）蔡志遠。（梁偉榮攝）

入境處今（27日）回顧2024年工作，指去年總出入境人次約2.98億，按年增約41%，已回復至2019年3億人次的水平。全年的訪港旅客入境約4,450萬人次，按年增約31%。

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出入境人次重回2019年水平

其中，內地訪客入境佔約3,404萬人次，按年增加約27%，其他訪客的入境人次則約為1,046萬。全年的訪港旅客入境人次中，陸路管制站約為3,281萬人次，機場管制站的訪港旅客約有986萬人次，海路管制站則約為184萬人次。

農曆新年將至，入境處處長郭俊峯預計，由明日年廿九至年初七，一連8日約有867萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。郭又預計初二全日、初三上午及初五下午是出入境高峰，入境處會減少前線人員休假及加開櫃位等應付人潮，呼籲市民及旅客盡早規劃行程。

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稱再有運動人才有意成為香港居民

搶人才方面，截至2024年年底，有近14萬宗人才入境計劃簽證申請獲批，較2023年多約4,000宗。兩名頂尖桌球手奧蘇里雲和卓林普成為香港居民後，郭俊峯透露，「桌球界其他人都有興趣」，其他運動項目都有人才有興趣跟從，希望未來有更多不同行業界別的頂尖人才來港發展事業及生活。

高才通計劃實行滿兩年，處方預計未來幾個月會是續期高峰，又指政府沒有為續簽成功率制定指標，相信申請者是否續簽，除了找到工作與否，亦涉及個人意願等。

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人才計劃假文件、資料錯均違法

郭俊峯提到，有「鑽空子」人士利用假文件申請入境計劃，但根本無心在港發展，提醒相關行為屬於違法。即使已獲居留權甚至成為永久居民，資料不正確都屬違法。一旦被發現，有機會被調查及檢控，其居留權也會被撒銷，呼籲相關人士勿被中介誤導。

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