賀歲片2025︱蛇年賀歲華語片大盤點　臨時決鬥/祥賭必贏/麻雀女王追男仔/射鵰英雄傳/封神2

▲ 賀歲片2025華語賀歲片大盤點。

【賀歲片 / 蛇年 / 港產片】今年蛇年港片甚熱鬧，有《臨時決鬥》、《祥賭必贏》及《麻雀女王追男仔》！

賀歲片2025︱《臨時決鬥》熱血賀歲

幾乎《九龍城寨之圍城》原班人馬製作的《臨時決鬥》，集結古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏、伍允龍等主演，就打造一齣熱血、動作、搞笑的娛樂性賀歲港片。

戲中隱世拳王古天樂，施展渾身本領，把梁詠琪、王丹妮和周秀娜捧上擂台，動作戲固然是焦點，熱血故事及戲中的笑點也不少，可說認真地搞笑，搞笑地說故事。（上映日期：1月28日）

賀歲片2025｜《臨時決鬥》舉行首映禮 古天樂：戲裏面包含理想同堅持

賀歲片2025︱《祥賭必贏》共度患難

《祥賭必贏》演員陣容集結蔡卓妍、張繼聰、胡楓、朱栢康、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、洪嘉豪、楊偲泳、楊偉倫等不同世代的演員。

電影講病態賭徒文菁（蔡卓妍飾）跟討厭賭博的全守正（張繼聰飾）閃婚後，參加戒賭治療班，卻難忍賭癮而被守正識破，文菁搬返舊居決心戒賭，守正明白「同甘共苦」道理，決定與老婆共度患難。

另一方面，富二代Ian（朱栢康飾）對守正小時候讓他出醜一事一直耿耿於懷，決心報復。守正妹妹知盈（吳家忻飾）和文菁弟弟文明（邱士縉飾）被挾持在非法賭場，文菁為了營救二人，再次破戒，聯同守正與Ian展開終極一賭……（上映日期：1月28日）

祥賭必贏︱雀后阿sa經常打牌 蔡卓妍興奮稱：麻雀耍樂簡直是國粹

賀歲片2025︱《麻雀女王追男仔》高海寧做雀后

由王晶及葉念琛共同製作的另一齣賀歲片《麻雀女王追男仔》，演員包括高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、張錦霞、李尚正、許紹雄、林盛斌、郭珮文等，劇情可說集合了王晶賭片和追女仔片兩大賣座元素。

電影同樣以一家三姊妹為核心，講大家姐高海寧從小人生興趣就是打牌，縱橫麻雀枱多年，偏偏遇上超討厭伴侶打牌的「毒男科學家」馬國明，魚與熊掌不可兼得，令陷入愛情漩渦的她決定揀愛情唔揀麻雀，但為免被對方誤會，卻隱藏自己的內心！至於飾演二家姐的陳靜，跟「躁狂症影帝千紅哥」陳家樂就結下緣份。

戲中有多段人物關係，包括九龍城寨村長「龍卷峰」（許紹雄飾），還有兩位掌上明珠陳靜及張錦霞，其中一場「見家長」戲份，大展3段剪不斷理還亂的感情綫，三女竭力守護自己與真命天子的關係！電影又大玩《九龍城寨》、《破．地獄》笑料，貫徹王晶式「流量密碼」伎倆。（上映日期：1月28日）

其他華語賀歲片：

《笑傲江湖》（上映中）

《射鵰英雄傳：俠之大者》（上映日期：1月29日）

《封神第二部：戰火西岐》（上映日期：1月29日）

《哈哈哈新年喜戲》（上映日期：2月6日）

《唐探1900》（上映日期：2月13日）

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