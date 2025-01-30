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新年禁忌2025｜大年初二10大禁忌　做錯1事恐全年被上司針對

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 10 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大年初二10大禁忌，做錯1事恐全年被上司針對。

【大年初二禁忌/農曆新年2025/新年禁忌2025/蛇年】迎接蛇年新氣象，傳統上有許多習俗和禁忌，包括不要掃地、拖地、睡午覺、洗頭等，而大年初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，究竟有甚麼需要注意呢？

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年初二禁忌︱1.  忌空手回娘家

傳統上，年初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，不能空手回娘家，必須準備伴手禮，有帶財回娘家的寓意。

年初二禁忌︱2. 禮物利是忌單數

要留意帶回去的禮物，單數不吉利，要準備雙數，寓意好事成雙。

點擊圖片放大看其餘8個年初二禁忌：

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