新年禁忌2025｜大年初二10大禁忌　做錯1事恐全年被上司針對

▲ 大年初二10大禁忌，做錯1事恐全年被上司針對。

【大年初二禁忌/農曆新年2025/新年禁忌2025/蛇年】迎接蛇年新氣象，傳統上有許多習俗和禁忌，包括不要掃地、拖地、睡午覺、洗頭等，而大年初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，究竟有甚麼需要注意呢？

最新影片：

年初二禁忌︱1. 忌空手回娘家

傳統上，年初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，不能空手回娘家，必須準備伴手禮，有帶財回娘家的寓意。

年初二禁忌︱2. 禮物利是忌單數

要留意帶回去的禮物，單數不吉利，要準備雙數，寓意好事成雙。

點擊圖片放大看其餘8個年初二禁忌：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

更多新年相關新聞：

農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌 大年初一做錯1事恐窮足全年

利是公價2025︱利是封顏色幾時派單/雙封都有學問 盤點7大派利是禁忌【附2025利是公價表】

新年好去處2025｜全港40+新年好去處推介 利東街800個燈籠海/林村許願樹/西沙5米高桃花樹

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】