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支援長者及照顧者｜陳國基：截至去年11月底　關愛隊已探訪或接觸約6000宗個案

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 27 分鐘前

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陳國基到將軍澳寶林邨探訪兩戶獨老和雙老家庭。(陳國基fb圖片)

去年3月起，民青局聯同社署以荃灣及南區作為試點，推行「支援長者及照顧者先導計劃」，政務司司長陳國基指，截至去年11月底，關愛隊已探訪或接觸約6000宗個案，並協助轉介149戶安裝「平安鐘」和獲得資助。

政府多名問責官員今日（27日）繼續進行十八區歲晚關愛家訪活動，陳國基到將軍澳寶林邨探訪兩戶獨老和雙老家庭，說非常高興區內長者認同關愛隊的服務。他認為，全長者住戶的家庭如果欠缺外界的關心和支援，有機會成為隱蔽長者，身心承受很大壓力甚至造成創傷，而愈不願意出來求助的長者，就愈需要政府的貼心服務。強調會聯同關愛隊繼續努力，識別更多區內的隱蔽長者，並用各種政策措施鼓勵這些「老友記」不再「收埋自己」。

冀「愛心食肆、賞你惠食」計劃  擴展到早餐和下午茶

陳國基說，月中推出的「愛心食肆、賞你惠食」計劃，以優惠價25元享用五間飲食集團提供的指定招牌菜式，就正正是為了吸引更多長者走出家門。他希望更多愛心食肆參與計劃，並且提供更加豐富多樣的菜式，「如果能夠擴展到早餐和下午茶，就更加完美了。」

律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、運輸及物流局局長陳美寶和文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦分別到中西區、荃灣區、觀塘區、元朗區、深水埗區、東區、北區、灣仔區和大埔區，探訪不同家庭。

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