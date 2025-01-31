新年禁忌2025｜大年初三赤口是最凶之日　5大禁忌要留神/夫妻勿做這件事

▲ 大年初三赤口是最凶之日，5大禁忌要留神。

【大年初三禁忌/農曆新年2025/新年禁忌2025/蛇年】大年初三赤口，亦稱為「赤狗日」，是憤怒之神出沒的日子，容易與人發生口角，因此不宜拜年。命理專家小孟老師列出初三5大禁忌，觸犯隨時全年行衰運，大家要留意！

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新年禁忌2025｜初三赤口5大禁忌

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指初三赤狗日容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日，提醒大家有5大禁忌要注意：

初三禁忌｜1. 忌外出拜年

赤狗日為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

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