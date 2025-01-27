北部都會區｜兩公屋命名比賽揭曉　粉嶺北屋邨叫「鳳凰嶺邨」有段古

▲ 北部都會區公共屋邨命名比賽，得獎名稱為「鳳凰嶺邨」及「古雋邨」。（北都辦）

北部都會區兩個公共屋邨的命名比賽有結果，古洞北第19區公營房屋屋邨的得獎命名為「古雋邨」，而粉嶺北第15區東公營房屋屋邨的得獎命名為「鳳凰嶺邨」。

由發展局北部都會區統籌辦事處主辦、房委會協辦的「北都屋邨命名」比賽，收到近3,000名參賽者提供逾5,300個建議，今日（27日）公布結果，得獎名稱將會被採用，提出者各獲得3,000元獎金。

古洞北公屋命名「古雋邨」

古洞北第19區公營房屋屋邨的得獎命名為「古雋邨」。「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。

粉嶺梧桐河舊稱鳳溪

至於為何粉嶺北第15區東公營房屋屋邨的得獎命名為「鳳凰嶺邨」，北都辦表示，粉嶺與鳳凰素有淵源，例如粉嶺被梧桐河環繞，梧桐河舊稱鳳溪。北都辦又說，鳳凰會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。

北都辦指，不少參賽命名建議的質素都非常高，除了能突顯古洞北及粉嶺北的社區特色外，亦能反映地區的文化歷史。

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