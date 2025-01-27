資料外洩｜破產管理署職員遺失載7.6萬人資料磁帶　署方1個月後始收到報告

▲ 破產管理署職員於上月23日遺失7盒磁帶，共載有約7.6萬人的個人資料。（資料圖片）

破產管理署職員於上月23日遺失7盒磁帶，共載有約7.6萬人的個人資料，當中包括破產或清盤案債權人，以及破產管理署在職人員。署方事隔約1個月、在上周三（22日）始接獲報告，並於今日（27日）對外公布，就遺失磁帶及延誤通報事件致歉。

破產管理署發言人表示高度重視一宗遺失備份磁帶事件，現正同時對涉事人員及事發經過進行徹底調查，包括就延誤向高級管理人員報告遺失磁帶一事作出調查，並會作適當紀律處分。

署方稱，於本月22日接獲報告，並經調查確認，該署人員於上月（2024年12月）23日按復原備份程序，經日常運送安排把7盒磁帶由入境事務大樓運送往金鐘道政府合署途中遺失。署方已把事件通報各有關當局，包括香港警務處、個人資料私隱專員公署、保安局及數字政策辦公室。

署方指，涉事磁帶載有約7.6萬人的個人資料，署方正陸續通知相關人士。署方強調，涉事磁帶存放在已上鎖的保護盒內，所載資料已採用AES-256技術加密，形容是高度安全的加密算法，廣泛應用於政府和軍事用途，並為嚴格監管的行業所採用。署方續指，經諮詢數字政策辦公室後，評估該等磁帶洩露個人資料的風險「極低」，根據目前調查，並無證據顯示磁帶所載的資料已遭讀取或洩漏。

署方續稱，已採取即時行動，檢視所有運送程序及資料保障措施，並已即時改善有關程序，並強調十分重視保障政府財產及個人私隱，並已提醒員工必須遵守部門指引，謹慎處理個人資料。署方亦會檢視所有數據安全方面的指引，並研究採用更安全及高效的備份方式和程序。市民如有查詢，可致電2867 2448或電郵oroadmin@oro.gov.hk聯絡破產管理署。

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