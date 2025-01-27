農曆新年｜港鐵明日通宵行駛　一文看清農曆新年交通安排、口岸通關時間

▲ 一文看清農曆新年交通安排、陸路口岸通關時間。（資料圖片）

農曆新年期間多項公共交通提供特別服務，其中港鐵明晚年廿九（28日）通宵行駛；警方亦會在大年初一及二（29及30日）分階段封路，但不會延長口岸服務時間。

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蛇年將至，為方便市民出外拜年賀歲，港鐵在上周五（24日）至農曆新年期間共增逾1,600班車，包括於明晚提供通宵服務，8條路綫更提早於下午3時行駛晚上繁忙時段班次；九巴及城巴亦加強服務。

至於周三大年初一，賀歲花車巡遊在尖沙咀上演，警方料最高峰有2.8萬人參與，當日下午3時半起分3階段封路，涉廣東道、海防道、彌敦道、梳士巴利道等。屆時天星碼頭巴士總站、中港碼頭巴士總站等暫停使用。

港鐵港島綫、荃灣綫、南港島綫及東鐵綫，因應需求加強服務；機場快綫由香港站開往機場及博覽館站的頭班車提前於清晨5時35分開出。

港鐵農曆新年期間特別服務：

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此外，農曆新年煙花滙演將於大年初二晚上8時舉行，警方料維港兩岸有約40萬人觀看。金紫荊廣場外博覽道以北的博覽道東當日下午3時起封閉，港島其他路段下午5時半起分3階段封路，九龍則於下午5時起分4階段封路。

警方亦將於油尖警區及紅磡海濱長廊，實施人流安全管理措施，包括把尖沙咀及紅磡海濱一帶道路分階段劃為行人專用區，並視乎人潮情況於臨時行人專用區內實施安全措施，如封閉行人隧道及以鐵馬設封鎖線。

城巴及九巴農曆新年期間特別服務：

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海濱長廊一帶及人流密集的行人天橋，則實施單向人潮管制。港鐵會視乎情況，於區內各站的出入口實施進出管制，7條路綫更調整班次，其中東鐵綫早上起逐步加強服務。電車按需要加強服務；天星小輪、新渡輪等晚上6時20分起，陸續調整及暫停部分服務。中環至半山自動扶梯系統延長服務時間至年初三（31日）凌晨2時。

不過，警方今年未有延長口岸服務時間，西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒解釋，花車巡遊及煙花滙演將分別在8時23分及9時許完結，相信旅客有足夠時間往返內地；又提到高鐵西九龍站外會增設臨時過境巴士站，接載旅客前往皇崗及深圳灣口岸。

各陸路口岸通關時間：

落馬洲 全日24小時 港珠澳大橋 全日24小時 羅湖 上午6時30分至午夜12時 落馬洲支線 上午6時30分至晚上10時30分 文錦渡 上午7時至晚上10時 深圳灣 旅檢大樓及私家車客運：上午6時30分至午夜12時

貨車：全日24小時 高鐵西九龍 上午6時30分至晚上11時30分 香園圍 上午7時至晚上10時

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