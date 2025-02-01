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新年禁忌2025｜大年初四迎財神7大禁忌　做錯1事恐窮足整年

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 5 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大年初四迎財神7大禁忌，做錯1事恐窮足整年。

【大年初四禁忌/農曆新年2025/新年禁忌2025/蛇年】大年初四迎財神，也代表新年長假期步入尾聲。雖然大家「年初四咁樣」之外，也能藉當日拜祭財神，希望財神爺帶來更多財富。在民間信仰中，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」。而且初四要注意7大禁忌，包括不能出遠門、切勿在廚房打罵小孩等，以免影響全年運程。

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新年禁忌2025｜初四7大禁忌

據台媒引述「命理家」稱，初四有以下7大禁忌：

初四禁忌｜1. 不可出遠門

傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行。

初四禁忌｜2. 不可在廚房換衣服及裸體

灶神為廚房之神，所以在初四這天若在廚房換衣服、裸體，有觸犯之意。

點擊圖片放大看其餘5個初四禁忌：

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