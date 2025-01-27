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澄清非真正追星族　「Hellosss」羅淑佩：喜歡一個香港本地歌手也合理

政治

撰文： 傳流螢

發布時間： 1 小時前

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羅淑佩澄清，自己並非真正的「追星族」。（資料圖片）

本身是MIRROR成員陳卓賢（Ian）粉絲「Hellosss」的文化體育及旅遊局局長羅淑佩澄清，自己並非真正的「追星族」，又認為看演唱會，或喜歡一個香港本地土生土長的歌手，都合理。

羅淑佩曾被拍攝到參加Ian出席的活動，更被傳媒形容為「含情脈脈追星」。羅淑佩在傳媒訪問中澄清，自己並非真正的「追星族」，當時是到機場參加一個喜歡的年輕歌手的活動，結果被媒體拍到，說她「含情脈脈」地跟在歌手身後，她表示，「老實說，我都能做他的媽媽了，怎麼『含情脈脈』呢？」她解釋，當時她正在和身邊一起走的女士邊聊邊笑，但媒體就裁走了那位女士，令她好像自己一個人跟着偶像。

羅：追星是指偶像每個活動都不缺席  自己絕對不是

她又澄清，自己並非所謂的「追星族」，她認為追星是指偶像的每個活動都不缺席，每天的生活都圍繞偶像，而她絕對不是。她透露，自己年輕時也看譚詠麟、陳百強、Beyond，喜歡的歌手一出唱片，自己就會馬上去買。

羅：不會忽略工作與生活的作息平衡

作為高官，她表示自己一直以來的信念都是做好工作，同時不會忽略工作與生活的作息平衡，又說喜歡看演唱會，

我不止喜歡一位歌星，其他演唱會我都有看，否則怎知道啟德體育園的舞台、燈光及聲響何謂是好。

她續說，

看演唱會，或喜歡一個香港本地土生土長的歌手，我自己覺得都合理，反而如果你說，只知工作，生命中沒有其他喜好的東西，那我想難一點。

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