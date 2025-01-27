流感｜10個月大女嬰染甲流併發腦炎　情況嚴重留醫兒童深切治療部

▲ 衛生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（27日）接獲一宗未有接種季節性流感疫苗的10個月大女嬰感染甲型流感的嚴重個案，她上周四（23日）起開始發燒、咳嗽和出現癲癇，女嬰的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，該女嬰目前仍然留醫，情況嚴重。

中心指，該名10個月大的女嬰過往健康良好，她周四出現病徵後到基督教聯合醫院急症室求醫，獲安排入住兒童深切治療部接受治療。女嬰的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。

女嬰在潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者在女嬰病發前曾出現上呼吸道病徵。調查顯示，女嬰本年度沒有接種季節性流感疫苗，中心呼籲家長應盡快帶子女接種季節性流感疫苗。

月初至今5兒童嚴重個案

自1月初踏入流感季節開始以來，連同上述的女嬰，累計已接獲5宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中4宗未有接種疫苗。中心發言人表示，接種流感疫苗是其中1種最有效預防季節性流感及併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及出現併發症的人士。

同時，中心提醒，本港已進入流感季節，流感的活躍程度攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。為保障自己和家人健康，除了接種流感疫苗外，亦必須保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染流感、甲類鏈球菌感染或其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

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