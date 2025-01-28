緬甸詐騙園區｜保安局專責小組陪同1名港人返港 小組成員繼續在泰營救
撰文： 鄭寶生
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基及保安局專責小組，今晚（27日）陪同一名被誘騙到緬甸詐騙園區的港人回港。
專責小組在1月21日知道有1名港人從緬甸到泰國，隨即派員到泰國協調。袁栢基多謝各方協助，特別是泰國當局縮短程序，讓該名港人能回港過年。該名港人在緬甸被禁錮從事非法工作，早前獲救到泰國，今日晚上在保安局專責小組人員陪同下返回香港。
袁栢基指，近日亦與泰國專責打擊人口販運的部門首長聯絡，專責小組有1名成員在泰國繼續跟進，表示希望透過這些工作，爭取其餘10名港人獲釋。他提醒若網上或有其他人提供特別優厚條件的工作，要小心是騙案。
他又指，有些未經證實的資訊披露出來，會對營救工作有影響。至於園區內發生甚麼事，他們仍在了解當中，會向該名剛回港的人士了解相關資訊，期望有助日後的工作。
袁栢基又說，該名港人對於能夠回港感興奮，感謝可以在農曆新年前與家人團聚，將會慶祝。
入境處處長郭俊峯下午指，去年至今，入境處及警務處共接獲28宗求助個案，當中17人已安全回港，仍有10名港人身處海外，已按當事人或家屬意願提供適切意見及協助。
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