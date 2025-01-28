緬甸詐騙園區｜保安局專責小組陪同1名港人返港　小組成員繼續在泰營救

▲ 一名在緬甸被禁錮從事非法工作並獲救的港人一同由泰國返港。右為保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基，左為入境事務處入境事務主任（國際 協作）羅浩然。（梁偉榮攝）

保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基及保安局專責小組，今晚（27日）陪同一名被誘騙到緬甸詐騙園區的港人回港。

▼ 點擊圖片放大 +2

專責小組在1月21日知道有1名港人從緬甸到泰國，隨即派員到泰國協調。袁栢基多謝各方協助，特別是泰國當局縮短程序，讓該名港人能回港過年。該名港人在緬甸被禁錮從事非法工作，早前獲救到泰國，今日晚上在保安局專責小組人員陪同下返回香港。

袁栢基指，近日亦與泰國專責打擊人口販運的部門首長聯絡，專責小組有1名成員在泰國繼續跟進，表示希望透過這些工作，爭取其餘10名港人獲釋。他提醒若網上或有其他人提供特別優厚條件的工作，要小心是騙案。

他又指，有些未經證實的資訊披露出來，會對營救工作有影響。至於園區內發生甚麼事，他們仍在了解當中，會向該名剛回港的人士了解相關資訊，期望有助日後的工作。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

袁栢基又說，該名港人對於能夠回港感興奮，感謝可以在農曆新年前與家人團聚，將會慶祝。

入境處處長郭俊峯下午指，去年至今，入境處及警務處共接獲28宗求助個案，當中17人已安全回港，仍有10名港人身處海外，已按當事人或家屬意願提供適切意見及協助。

▲ 入境處處長郭俊峯下午指，仍有10個求助個案身處海外。（梁偉榮攝）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】