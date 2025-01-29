農曆新年｜港人提早出遊初一仍是高峰　短途日本及內地最受捧

▲ 港人提早出遊初一仍是高峰，短途日本及內地最受捧。

港人最愛大時大節出遊，今年更可「請2放9」自製長假。據攜程集團發佈2025年農曆新年趨勢數據顯示，出境航班預訂量較去年同期上升。除了1月25日外，1月29及28日也是繁忙的出境日。香港旅客的短途旅遊偏好明顯，超過50%的預訂集中在短途目的地，首選目的地包括日本、中國內地、泰國、台灣及韓國。

入境方面，數據同樣呈上升趨勢，預訂量較去年同期增加，當中過半數旅客為千禧世代。香港迪士尼樂園、香港海洋公園及山頂纜車等景點最受歡迎。

韓、星旅客也趁農曆年出遊

農曆年同時亞洲各國的節日，今年亞太地區各地普遍享有較長假期，如韓國「請1放9」、新加坡「請1放5」等，也帶動區內旅遊市場。特別是親子旅遊需求顯著上升，日本環球影城、東京迪士尼樂園等親子景點的門票銷量較去年同期增長，景點類別兒童票更錄得42%升幅。

住宿方面，傳統酒店以外的選擇需求明顯增加，尤其在日本，傳統日式旅館、公寓及民宿廣受中國內地、泰國和韓國旅客歡迎。另一個值得關注的趨勢是旅客消費力的提升。今年農曆新年期間，商務艙和頭等艙的預訂量均錄得顯著增長。



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