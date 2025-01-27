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跨境救護車︱第二名病人昨由港大深圳醫院抵港　在屯門醫院接受治療

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大灣區跨境直通救護車將第二名病人送抵香港治療。（政府新聞處）

醫管局今日（27日）公布，屯門醫院昨午接收第二名參與「大灣區跨境直通救護車試行計劃」的病人，由深圳運送到香港接受治療。

有關病人早前入住香港大學深圳醫院，醫療團隊評估病人的臨床情況，及與病人和家屬商討後，決定將病人轉回香港繼續接受治療。病人昨午2時從香港大學深圳醫院出發，由跨境直通救護車直接運送到港，下午3時前抵達屯門醫院。病人現時情況穩定。

醫管局發言人表示，屯門醫院接獲通知後，隨即與深圳的醫療團隊溝通，了解病人的臨床情況及部署接收病人的安排。醫管局感謝不同單位大力協調及配合，迅速安排病人在醫護人員陪同照顧下，以點對點直接運送至香港治療。

發言人又指，病人過境時毋須轉換救護車，除了大大減低運送期間的風險，增加病人康復的機會，亦充分體現粵港澳大灣區優質醫療衞生合作和發展持續深化，為居於大灣區的香港病人提供更適切的醫療支援。

發言人強調，試行計劃設有機制防止濫用及確保跨境運送安全，派送醫院醫生會按照臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排病人跨境轉院，接受持續治療或復康服務。

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