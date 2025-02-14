Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜

適逢2月4日是世界癌症日，隨著醫療科技進步，罹癌後的康復率越來越高。本港註冊營養師丁浩恩博士分享防癌資訊，推薦防癌食物清單和食譜，只需6種食材就能夠煮出美味且健康的家常菜。

癌症病人大多數都需要切除腫瘤和化療雙管齊下，對於如何可以加速術後復原，丁浩恩博士指出，大多數人認為喝魚湯有助傷口癒合，但從營養角度來說，魚湯富含魚油，但未必含有足夠蛋白質促進傷口復原。反而，他建議多吃魚肉、白肉類、雞蛋、豆腐等富含優質蛋白質的食材。另外亦別忘了攝取微量維他命、礦物質，如鋅質和維他命C，建議多吃水果、蔬菜、五穀類、奶製品等，均衡飲食最為理想。

化療病人飲食攻略

化療期間病人容易有食慾不振的問題，身邊家屬難免會有擔心，如病人身體狀態不佳，有可能要中斷藥物或電療化療。若遇到上述情況，丁浩恩博士會建議以下的飲食攻略，讓病人家屬作參考：

正餐中安排病人食用高蛋白質食材，如麵包配雞蛋作為早餐；中午和晚餐加入肉類或魚類配搭粉麵，提高整體營養吸收。

了解病人口味，加入相關食材增加食慾

加餐，如三文治作為下午茶，少食多餐有助病人攝取更多營養素

適量服用營養補充劑，提高抵抗力加速復原

致癌食物一覽

根據癌症研究基金資料，防癌飲食包括預防和防止復發，當中眾所周知的致癌物離不開精煉或加工食物：

【避免】一級致癌物：午餐肉、香腸、經醃製臘腸、臘肉

【少食】2A級致癌物：紅肉，如豬肉、牛肉

丁浩恩博士補充，紅肉富含鐵質，每星期攝取不多於500克的紅肉，仍對健康有益。他亦提醒，進食肉類盡量減少食肥肉或肉類皮層。烹調方式亦要慎選，避免煎炸或烤焦的食物。糖份亦是致癌地雷之一，過往已有研究指出，攝取過量糖分或增加熱量攝取，導致肥胖和細胞異變癌化的風險。理想飲食比例應該是每天2份水果加3份蔬菜，有助降低患腸胃癌症、三高及心臟病等。

營養師推薦防癌食譜：番茄秋葵松子炒雞柳

▲ 番茄秋葵松子炒雞柳.（陳健珊攝）

材料：秋葵 100 克、雞柳肉 150 克、無鹽松子 60 克、蕃茄 1 個、洋蔥半個、 芫茜 1 棵、 蒜頭 2 粒、橄欖油 1 茶匙

醃料：雞柳:糖 1/4 茶匙、減鹽豉油 1/2 茶匙、胡椒粉 1/4 茶匙、 粟粉 1/4 茶匙

調味料：鹽 1/4 茶匙

做法：

雞柳洗乾淨切塊，加入糖、豉油、胡椒粉醃製15分鐘

將秋葵、番茄、洋蔥切粒備用

開火加入橄欖油和蒜蓉（已切碎）加入雞柳炒至金黃色盛起

將洋蔥、秋葵、番茄落鑊炒2分鐘

最後加入松子和芫荽兜炒後起鍋

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新