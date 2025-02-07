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Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新年過後天氣逐漸回暖，冬天儲肥了又是時候還債！今集繼續有體適能教練Stanley和甲一籃球隊晉龍隊長安仔為大家示範3組壺鈴動作，練背肌同時可以減走拜拜肉，準備以最佳體態迎接夏天！ 

動作1：單臂肩推舉 One-arm Shoulder Press

作用：鍛煉核心肌群和肩膀的穩定

 

  • 拿起壺鈴，感覺像盾牌一樣托起，注意不要縮起肩膀
  • 手位置不要高於下巴，維持挺胸姿勢
  • 收緊臀部收緊核心肌群
  • 往上推舉慢慢放下
     

動作2：地面卧推 Floor Press

作用：訓練臀、腰、背核心肌群的穩定性

  • 平躺地上，收緊臀部和胸口朝天，背部離地
  • 舉起壺鈴，呼氣往上推，重覆推舉動作
  • 完成動作放下臀部
  • 雙手握著壺鈴，側身放下
     

動作3：立姿划船 Upright Row

作用：重點訓練背肌

  • 先做一個髖屈動作預備
  • 一手握緊壺鈴，一手用作保持平衡
  • 先吸氣後挺胸發力，將握住壺鈴的手肘往肋骨位置拉近
  • 在肋骨褲袋位置稍停
  • 重覆拉上、放下的動作

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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