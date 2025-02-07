Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作 練背肌減拜拜肉
都市病
撰文： 黃堯姿
發布時間： 43 分鐘前
新年過後天氣逐漸回暖，冬天儲肥了又是時候還債！今集繼續有體適能教練Stanley和甲一籃球隊晉龍隊長安仔為大家示範3組壺鈴動作，練背肌同時可以減走拜拜肉，準備以最佳體態迎接夏天！
動作1：單臂肩推舉 One-arm Shoulder Press
作用：鍛煉核心肌群和肩膀的穩定
- 拿起壺鈴，感覺像盾牌一樣托起，注意不要縮起肩膀
- 手位置不要高於下巴，維持挺胸姿勢
- 收緊臀部收緊核心肌群
- 往上推舉慢慢放下
動作2：地面卧推 Floor Press
作用：訓練臀、腰、背核心肌群的穩定性
- 平躺地上，收緊臀部和胸口朝天，背部離地
- 舉起壺鈴，呼氣往上推，重覆推舉動作
- 完成動作放下臀部
- 雙手握著壺鈴，側身放下
動作3：立姿划船 Upright Row
作用：重點訓練背肌
- 先做一個髖屈動作預備
- 一手握緊壺鈴，一手用作保持平衡
- 先吸氣後挺胸發力，將握住壺鈴的手肘往肋骨位置拉近
- 在肋骨褲袋位置稍停
- 重覆拉上、放下的動作
撰文：黃堯姿
攝影：林君茹、陳健珊
監製：黃存新