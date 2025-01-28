飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光

【斐濟航空／飛機／空姐／航空】澳洲一名69歲婦人日前乘搭斐濟航空時，突然於機艙內失控大鬧丈夫，空服人員勸阻無果，更一度遭擲杯辱罵，最終被空姐強行移往飛機尾部，並以膠紙封嘴。事後該名女子被當地警方拒捕，後續曝光。

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綜合外媒及《紐約時報》報道，該名69歲澳洲婦女在1月18日乘搭斐濟航空（Fiji Airways）一班由美國三藩市飛往斐濟主島維提島（Viti Levu）航班，飛行途中她開始情緒失控大聲講話、斥罵坐在旁邊的丈夫，期間丈夫無法再忍受，要求空姐為他換位。

婦人之後不停詢問空姐丈夫去了哪裡，未獲具體答覆後便開始大吵大鬧，一直辱罵空姐且語帶種族歧視，甚至抛擲水杯。

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飛機鬧劇｜機艙內情緒失控 落機後遭警方拘捕

據網上片段可見，該名婦女於機艙內不停大聲辱罵空姐，初時有空姐嘗試安撫勸她冷靜，惟婦人仍認為對方在挑釁她，揚言：「你別再激怒我！」無奈下空服人員強行將她其移往飛機尾部座位，並用膠紙封住她的嘴。期間婦人一直尖叫反抗，斥責辱罵空服人員是「醜陋的人」，又威脅指要將它們全部帶往美國大使館。

據了解涉事航班為斐濟航空FJ871，當日由斐濟起飛後預料於當濟州時間1月20日抵達目的地，航程約11小時。目擊者表示，該名婦人事發時疑似飲醉酒，疑因此失控。該名婦人在飛機落地後遭警方拘捕，事後被法庭處罰345澳元（約1,692港元）罰款。斐濟航空發言人之向對媒體發表聲明，強調會以乘客與機組員安全列為第一優先，對於任何威脅行為零容忍。

同場加映｜機場飛機6大最污糟地方

綜合外媒報道，旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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出乎意料的是，飛機座位的椅背餐桌含菌量竟然比廁所設施高出近8倍，「Travelmath」推測，或因航班之間未有充分時間給予清潔人員仔細清潔座位區，相反廁所卻會定時定候進行頻繁清潔有關；「Travelmath」提醒大家，在接觸上述物件前應先消毒，尤其是椅背餐桌位置，避免接觸細菌吃下肚而遭受感染。

同場加映｜搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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資料來源：紐約時報

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