唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒

▲ 網民表示，排隊幫襯唐詩詠麵包店時，被高空掉下來的石仔撃中。

【唐詩詠 / 33Cubread / 麵包店】視后唐詩詠於銅鑼灣開設的日式土司專門店，大受歡迎成人龍店，自開業以來人氣火旺，每日都有數以百計的人在門外排隊購買。

可是，近日有網民在小紅書以「冒著生命危險，打卡香港網紅麵包店」為題發文指，因為自己的小朋友是唐詩詠粉絲，所以專程來香港到唐詩詠的麵包店「朝聖」。

樓主到達後就在店外排隊，可是排了大約10分鐘，突然有石頭掉下來。原本樓主以為是樓上建築外牆石屎剝落所致，因此讓小孩靠牆站，自己繼續站在隊伍中排隊。

可是，之後又再次有石頭掉落，這次事主更「中頭獎」被石頭擊中頭頂，表示：「讓我一下子叫出聲了」。

這時，在排隊的一眾客人感到是樓上有人故意擲石頭，大人告知店舖職員，而職員得悉此事後亦即叫物業管理員查看情況。

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唐詩詠麵包店︱高空擲物屬犯罪

樓主推測有人做出擲石此行為的原因，稱：「不知道是不是明星效應，麵包店生意太好遭人嫉妒，或者排隊的人太多，他們覺得哪裏不舒服了，才用這種噁心又低級的手段來嚇唬人。」樓主並續指：「這種事情其實是嚴重威脅到生命安全，萬 一砸的不巧，是要出人命的！」

有些網民留言猜測或因麵包店排隊的人流太多，有人感到受妨礙惹來不滿，甚至有人表示：「我們上次去也有人扔紙巾下來」。但有關留言者未能提到更實質證據。此外，另一班網民紛紛留言譴責高空擲物者，指：「高空擲物違法的啊，快報警」、「高空擲物啊，可以報警了」。

事實據香港法例《簡易程罪治罪條例》第4B(1)條訂明，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處罰款10000元及監禁6個月，切勿以身試法。

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