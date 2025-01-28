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懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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若孕婦有「作小產」跡象，可抽取組織化驗，確定有否出現「葡萄胎」，若有，需要進行清宮手術終止懷孕。

【葡萄胎/早產/懷孕注意】醫管局昨日（27日）公布的去年第三季《風險通報》，一名懷孕24周、沒有做產前檢查的孕婦被送往急症室時情況危殆，確認男胎已在宮內死亡，分娩出死胎後被發現胎盤分離，孕婦經搶救後死亡，臨床診斷為大面積肺栓塞和「葡萄胎」。有婦產科專科醫生及中醫提醒，懷孕初期需注意兩件事。

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該名孕婦被送院時已出現心跳過快、高血壓等情況，醫院隨即為其急救並診斷患有妊娠毒血症及陰道出血，胎兒被確認宮內死亡，孕婦正常陰道分娩誕下死胎後，因出現胎盤脫落需立即做人工殘留胎盤手術。惟手術過程中，孕婦心跳驟停，心臟超聲波顯示其右心室有大型腫瘤，醫生隨即做溶解血栓治療，但最終搶救無效。孕婦死因診斷為有大範圍肺栓塞及雙胎妊娠，包括「葡萄胎」及誕下的死胎。

懷孕注意︱葡萄胎須終止懷孕

何謂「葡萄胎」？2020年TVB熱播的《那些我愛過的人》劇集，講述由陳自瑤飾演的Sabrina意外懷孕，進行產檢後發現懷上「葡萄胎」，需要進行吸宮手術以終止懷孕。

葡萄胎是畸胎的一種，發生機率約為千分之一，成因主要是不正常的受精卵造成胚胎，及妊娠囊萎縮而沒有正常成長，因而發育成過多的胎盤絨毛的組織。當絨毛腫脹變成透明的水泡充滿整個子宮腔內，形狀似葡萄粒，因聽不到胎兒的心跳聲，胎兒即已死亡。

若孕婦有「作小產」跡象，可抽取組織化驗，確定有否出現「葡萄胎」，若有，需要進行清宮手術終止懷孕。一般缺少胡蘿蔔素、維他命A、年齡小於20歲或大於40歲的婦女，患上葡萄胎的機會率會較21至35歲的人，高出5至9倍。

葡萄胎是畸胎的一種，發生機率約為千分之一。（《那些我愛過的人》劇照））

懷孕注意︱一成孕婦會出現流產風險

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，孕婦一般約有10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12周內），而過了12周後，流產風險相對較低。若女性連續3次或以上小產，即屬「慣性流產」，約每100名婦女有1人屬此情況，若曾2次以上流產的孕婦，應密切留意身體狀況，及與醫生了解安胎事宜。

方秀儀表示，若女性連續3次或以上小產，即屬「慣性流產」。（方秀儀fb）

懷孕注意︱孕婦出現腰酸下腹墜感或是流產先兆

註冊中醫師盧文健曾於TOPick撰文，指流產先兆的症狀包括陰道出血，常見於懷孕期首20個星期內。先兆流產相等於中醫的疾病胎漏和胎動不安，但兩者並不相同，胎漏是陰道下血，時下時止而無腰痠腹痛；胎動不安則除出血症狀外，可見腰痠腹痛或下腹墜脹。

要確診先兆流產或胎漏、胎動不安，首要條件是要先確認是否已經妊娠，要排除「葡萄胎」，所以孕婦做定期的檢查是十分重要。

中醫認為，一般的妊娠初期以虛症為主。若懷孕初期已見腰痠背痛但未有出血者，則應該要先減少日常體力勞動動作，甚則臥床休息，並輔以膳食湯水保健。例如：淮山杞子腰果湯，材料包括生曬淮山、杞子、腰果、豬尾骨及陳皮，其功效是補脾益腎，固腰安胎。

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