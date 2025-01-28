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蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

蘇師傅表示今年桃花位在東南方、財位在正東。

【農曆新年2025/蛇年運程/蘇民峰/美食新聞報道】由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《鄰住買好嘢至抵食特約 ︰美食新聞報道》，年初二（30日）播出的一集「星級飯腳」請來玄學師傅蘇民峰擔任嘉賓。

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Carmaney談到跟蘇師傅緣份始於主持節目《開壇》，她大讚對方經常「萬歲」請食飯：「師傅係識食之人，又食得好健康。」今集就由蘇師傅帶一行人去尖沙咀食「好西」。

年衫二（30日）「星級飯腳」蘇師傅帶Carmaney到尖沙嘴搵食。

蘇師傅今次推介的中菜館位於尖沙嘴，早在30年前已非常出名，主打的魚翅賣到街知巷聞︰「呢間酒家而家係我飯堂，我細個時已經好出名，以前無資格嚟食，嚟親都係靠黐。嗰時係某歌星生日，請嚟呢度食飯，發覺啲嘢咁好食嘅。跟住而家就唔使人請啦。」

今趟蘇師傅反過來帶Carmaney幫襯，他點的百花釀脆皮乳豬，食落每啖都發出如咬薯片的聲音，非常脆口。加上他加大量XO醬伴食的食法，份外惹味。另一款推介的草本炆牛尾，特色是連皮一起炆，蘇師傅吃起來份外開心，他笑說︰「我同愛人嚟係永遠叫唔到呢個餸，一定至少要4個人先可以。」

年衫二（30日）「星級飯腳」蘇師傅帶Carmaney到尖沙嘴搵食。

蘇民峰2025蛇年運程｜股市有波幅無升幅

新正頭淨係跟師傅食「好西」點夠，當然要師傅贈返兩句，才可以由年頭好到年尾。蘇師傅時講到來年經濟運程時，他說︰「虎年一路至羊年（2022至2027）都屬於木火流年，經濟活動係慢嘅，有啲人買股票就發覺有波幅無升幅，搞嚟搞去都一樣。」

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蘇民峰2025蛇年運程｜求桃花去澳紐 求財去呢3個國家

蘇師傅提議如果想開運或者增強運勢，不妨從東南方及東方着手，蘇師傅說︰「去某啲地方可以幫到你，睇你要求乜嘢。桃花運喺今年東南方，好似太平洋啲小島啦、澳洲、紐西蘭全部都喺我哋東南。而財位喺正東，台灣或者日本嘅南邊，再遠啲就去美國。」他提議秋天出世的Carmaney多吃綠色食物，可加強運勢。

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