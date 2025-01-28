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名人養生｜77歲石修髮量驚人比外表年輕廿載　分享5招凍齡秘訣

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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【凍齡／保養／型佬／石修】77歲石修保養得宜，多年來好像吃了防腐劑一樣未見老態，就連同期老戲骨演員亦漸見歲月痕跡，石修依然風采不減，果然是公認圈中「凍齡型佬」！他曾公開自己凍齡的秘密，幾乎可以說是零成本達至健康人生。

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Healthy Life｜賀年糕點恐暗藏肥胖陷阱 營養師教整健康低脂蘿蔔糕

現年77歲的石修近日亮相友台ViuTV拍新劇《老是常出現》，與一眾年輕演員合作之餘，同劇亦有不少老戲骨助陣，當中與米雪再次成為銀幕情侶。日前，石修在Instagram上載與同劇演員劉江和陳湛文合照，石修身穿年輕戲服與年輕演員陳湛文完全零違和感，而最令網民驚訝的是，另一邊78歲的劉江居然與石修僅差1歲！

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名人養生｜石修公開5招凍齡養生

石修一向被公認為圈中凍齡型佬，儘管已經年過70歲，風采從未減退，多年來一頭濃密黑髮駕馭所有造型。

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1. 不煙不酒 

對於他凍齡養生的秘密，石修曾分享生活和飲食習慣，健康的先決條件就是不煙不酒。

2. 飲食清淡均衡

飲食方面主要偏向清淡均衡，平日住家飯少吃鹽、油、糖、辛辣，不過偶爾外出用餐都會放縱一下，一解嘴饞。

3. 每天運動至少30分鐘

他曾提及過自己年輕時經常要拍攝武俠片，為了武打動作做得俐落，他每天都會做運動，每日至少30至45分鐘持續快步走，體力許可的話甚至會健身一下。夏天他特別喜歡游水，曾參加維港渡海泳，更會從九龍專程坐車到港島泳池游水。

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4. 從不吃保養品

對於不少人會吃營養補充劑或補品補身，石修表示自己從不吃補品，他直言「健康不是食補品得來，係生活習慣跟運動得來的，所以屋企冇補品」。

5. 與家人談心

最後，健康不僅是身體機能上保養得宜，心靈上的健康亦同樣重要。他認為心理健康都會讓人容光煥發，所以他一旦遇到問題或困擾，都會開心見誠與家人傾訴分析，絕對不會一個人鑽牛角尖。

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