六合彩新春金多寶｜港女自爆獲報夢+專程去1個投注站　1個月連中3次六合彩合共呢個數過肥年

▲ 港女1個月中3次六合彩，非常幸運！

【農曆新年2025/六合彩新春金多寶】很多人發夢都想中六合彩，2025年蛇年六合彩新春金多寶攪珠將於2月2日年初五晚上9時半舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎高達1.88億港元，成為史上最高額的六合彩頭獎彩金，試問有誰不想擁有？一名港女日前發文自爆，她真的靠發夢1個月連中3次六合彩，令人稱羨！

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六合彩2025｜港女1個月連中3次六合彩

新年最想發新年財，日前就有港女分享自己提早發新年財的神奇經歷，她在Facebook群組「香港啤酒關注組」發布多張相片，包括大疊千元鈔票、派彩收據、蝦和雞等，並留言：「連續中六合彩，第一忘記拎收據，雖然不多，但係已經好感恩」。

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從照片可見，該港女展示的千元鈔票共有5.6萬港元，而兩張派彩收據日期分別顯示為1月17日中了160元，以及1月20日中2,080元，即樓主3次合共中了58,240元，令網民大表羨慕：「來沾沾您的運氣」、「過肥年」、「馬會出花紅畀你」，又提醒她記得做善事。

六合彩2025｜自爆獲報夢兼到幸運投注站

對於1個月內連中3次六合彩，港女自覺十分感恩，也有分享中獎經過，她指2次是電腦飛，1次是自己選號碼，她更大爆獲報夢，原來她發夢見到7個字「夏威夷火山爆發」，然後嘗試數筆劃撞彩，繼而專程去到網紅投注站之一的荃錦中心投注站，該處在10大幸運投注站排名第3位，頭獎次數共有41次，結果在發夢和幸運投注站雙管齊下，港女最終1個月內中近6萬元獎，既幸運又神奇！

同場加映：台灣彩券公司分享最易中頭獎面相

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六合彩2025｜10大幸運投注站：

（統計截至2024年8月22日）

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排名 場外投注站 地址 頭獎次數 1 中環士丹利街 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 47 2 屯門市廣場 屯門市廣場第三期地段277號地下 44 3 荃灣青山道 青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖 41 4 尖沙咀漢口道 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 39 5 上環干諾道西 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖 39 6 觀塘廣場 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20 37 7 九龍灣德福 九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 35 8 大埔廣場 安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 35 9 上水石湖墟 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 33 10 大埔廣褔道 廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 30

於提早大發新年財，港女更劏雞還神及吃大蝦慶祝，網民則紛紛留言祝福她新年快樂，開心過肥年，又笑稱多年來連40元也未中過，有網民甚至自我安慰：「我遇到好老婆已經等同中左六合彩」相當搞笑！

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