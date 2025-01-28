流感高峰｜仔仔染流感致全家發燒　醫生呼籲打流感針有病徵勿拜年

【流感高峰/肺炎/流感疫苗/拜年】本港已踏入流感高峰期，早前有4歲男童同時感染流感及嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎，情況嚴重。家庭醫生張光怡表示，流感和肺炎球菌「雙重夾擊」之下，有更高風險引發嚴重併發症，尤其五歲以下幼童的風險更高。農曆新年將至，她呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗，「歲數不能控制，但幾時打針可以控制。」家長和同住長者、工人亦可考慮接種肺炎球菌疫苗，以阻截傳播。

流感肆虐｜全家受感染發燒

張光怡醫生表示，近日不少一家大細求診，全家感染流感或開始出現病徵，「可能係仔仔返學無戴口罩感染到，傳咗俾父母同其他家庭成員」，而且流感徵狀一般較為嚴重，「無一個唔發燒，全部都好唔舒服。」

▲ 本港流感肆虐，早前有一家大小同時求診，醫生呼籲盡快打疫苗。

流感肆虐｜同時患肺炎球菌易併發手尾長

而肺炎球菌引起的症狀一般不太嚴重，例如可能引起鼻涕膿稠、中耳炎等較輕微的病徵，但正正因為肺炎球菌感染較為普遍，小朋友一旦同時受流感入侵，影響免疫力，即增加嚴重併發症風險，特別是五歲以下幼童，有機會入侵肺部、腦膜、血液等，導致嚴重侵入性肺炎球菌病。即使日後痊癒，嚴重併發症亦有機會長遠影響肺部及支氣管功能、腦部發育等。

早前同時感染流感和肺炎球菌而併發肺炎的4歲男童，據政府公布他的過往健康良好，張醫生指出很有可能是流感觸發侵入性肺炎球菌，「本身個底咁好，無理由會有侵入性肺炎球菌併發症。」

流感肆虐｜盡早接種疫苗防傳播

她呼籲家長帶小朋友接種流感疫苗；而肺炎球菌疫苗已包含在母嬰健康院的兒童免疫接種計劃，在幼兒兩個月到12個月大一共接種三劑，在完成三劑接種前保護力可能較低，家長和同住者更應小心，慎防傳染。

至於65歲或以上長者目前獲政府資助免疫接種肺炎球菌疫苗，若與小童同住更應盡早接種，家長和其他同住者亦可考慮接種，以減少傳播。

流感肆虐｜有病徵應延後新年聚會

農曆新年將至，張醫生指新年固然是一家人團聚的日子，但拜年時亦要留意自己身體狀況，若出現病徵如咳嗽、有痰、發燒等，都應遠離小朋友。從流感高發地區如日本回港，亦建議暫時不要接觸小朋友或出席聚會，「唔舒服嘅話遲小小好返再拜年，對父母、子女和小朋友都好。」

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