新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期

▲ 麥明詩「卸貨」在即，老公盛勁為公開招聘外傭照顧BB。

【新手媽媽/麥明詩懷孕/盛勁為】「十優港姐」麥明詩（Louisa）現正懷孕7個多月，為迎接新生命降臨，準爸爸盛勁為日前於外傭招聘網發帖文聘請女傭，為將來湊B做足準備，而盛勁為更親自回覆有興趣姐姐留言，不經意曝光老婆預產期。

麥明詩盛勁為丨另聘外傭湊B

盛勁為於招聘網上載近千呎豪宅的照片，不經意曝光家裡的裝潢，當中他以英文撰文：

We are looking for a Domestic Helper to join our family We are a young family of 2, with 1 long term helper working with us already (she has worked with us for over 10 years). We are looking for a second helper to take care of our upcoming newborn.

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

麥明詩盛勁為丨曝光大宅裝潢

除了列出對應徵者的要求，包括具照顧初生嬰兒經驗、合約期至少兩年、周六休假以及有團體合作精神。盛勁為更曝光住址為大角咀，住所單位面積為900多呎，當中受聘外傭可擁獨立房間，盛生這位僱主更以「隨和與靈活變通」來形容自己，十足吃了「誠實豆沙包」一樣。

而盛勁為更親自回覆有興趣人士，當中有外傭表示6月8日才完約，盛勁為即回覆：「Thank you for your interest. We will need a helper to arrive in March or April. 」似乎麥明詩的預產期為3、4月。

▲ 「十優港姐」麥明詩（Louisa）即將升呢人母。（取自instagram）

麥明詩跟盛勁為去年12月夫妻檔出席活動，麥明詩受訪時稱暫未決定分娩方式，夫婦倆亦也未為BB取名。至於BB的性別，連前輩也未知道，只有幫忙籌備Baby Shower的友人知道。

麥明詩更透露老公盛勁為打算請假兩個月，陪伴她待產和坐月，盛勁為更會陪老婆入產房分娩，不怕血的他會親手剪臍帶。

相關報導：

十優港媽｜盛勁為知悉當爸爸被批反應冷淡 懷孕麥明詩高EQ反擊：因為他對自己有信心

新手爸媽︱麥明詩公投幫BB改名露口風疑似洩露性別 網民：肚圓圓似佗女

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】