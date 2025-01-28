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空心情婦︱傳小三「五索」山頂豪宅只是租客　物業租值達XX萬業主身份原來係？

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

傳小三「五索」山頂豪宅只是租客。

【馬清鏗/鍾睿心/五索/小三/孔令琦/情婦】現年66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，與網紅「五索」鍾睿心交往9年，兩人更誕下4名子女，「五索」高調晒出山頂的豪宅、名牌手袋等炫富，不過近日她被揭並非豪宅的業主，只是租客，而該物業的業主及租值在網上曝光。

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近日有傳五索現時所住的山頂豪宅是一幢月租15萬元的獨立屋，實用面積近2800呎，網上有地產代理將「吉屋」照放上網，並寫住已租，照片所見，屋內的格局與五索平時在屋企拍的短片格局一樣，連景觀都相同，而此物業則由匯豐銀行持有，並非馬清鏗及五索。

點擊看五索炫富生活:

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富商情婦︱五索用大生銀行地址地址註冊公司

據悉，五索最近以中環德輔道中130-132號大生銀行大廈502室為地址，並用該地址開立了一間廣告及市場研究公司，而五索近日不停在社交平台推廣產品，疑似直播帶貨，看來最強富商情婦並非唔使做，都要努力拍片賺錢謀後路。

事件發展至今，正印馬清鏗與太太馬孔令琦都沒有為事件發聲，有指兩人已經分居。

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