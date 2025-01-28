腦退化｜室溫每跌1度大腦即老化2歲　日本專家教4招室內保暖術：1習慣即減21%失智症風險

▲ 日本專家教4招「室內保暖術」，一個習慣即減21%失智症風險。

【腦退化／室溫／保暖／研究】室溫太低恐加速大腦退化！日本教授早前進行一項研究發現，客廳室溫與大腦老化呈明顯相關性，室溫每跌1°C、大腦老化程度便相等於人體年齡增加2歲。除此之外，活在室溫低於13°C環境的人士，相較活在家居室溫15°C以上的人士，壽命會縮短約4年。教授為此提出4大家宅保暖建議，強調長者每日一個習慣，可有助降低患上失智症的風險達21%。

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據日媒《女性自身》報道指，日本慶應義塾大學理工學部教授伊香賀俊治早前曾就日本高知縣檮原町及山口縣長門市、年約40至80歲居民進行MRI掃描，並對他們的大腦健康狀況進行評分。在研究其家居室溫與相關數據關聯性，結果發現每當室溫每下降1度時，居民大腦老化程度便相當於年齡增加2歲。

除此之外，伊香賀俊治教授發現，活在室溫僅13°C的居民，比起居住於15°C環境中的人，健康壽命平均縮短4年，強調即使2°C的溫差，對身體亦會產生顯著影響。

腦退化｜寒冷環境恐誘血壓上升 專家：1習慣即減21%失智風險

伊香賀俊治教授解釋，人體處於寒冷環境時，為維持體溫會收縮血管，繼而引發血壓上升，假如血壓過高恐會損傷腦內血管，增加血栓形成及微小血管破裂風險，導致大腦受損，影響活動及記憶等功能，久而久之大腦退化速度便會加快，最終可能演變成失智。

他於研究中指出，室溫較寒冷可能會減少長者活動能力，令健康風險增加，建議65歲以上長者每日運動40分鐘，即可降低患上失智症的風險達21%。

腦退化｜專家拆解4招助室內保暖

伊香賀俊治教授分享以下4招幫助大家室內保暖：

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腦退化｜1.使用厚實且及地窗簾： 厚實、長度及地的窗簾有助阻擋冷空氣進入，避免室溫下降。

厚實、長度及地的窗簾有助阻擋冷空氣進入，避免室溫下降。 腦退化｜2.玻璃上貼氣泡紙： 利用氣泡紙隔熱緩衝層減少50%熱能流失，有助維持室內溫度、縮短暖氣使用時間。

利用氣泡紙隔熱緩衝層減少50%熱能流失，有助維持室內溫度、縮短暖氣使用時間。 腦退化｜3.睡前暖身： 睡前以40度的溫水泡腳15分鐘，促進血液循環；或用圍巾保暖頸部，以提升身體溫度。

睡前以40度的溫水泡腳15分鐘，促進血液循環；或用圍巾保暖頸部，以提升身體溫度。 腦退化｜4.移動式電暖器擺放於窗戶邊：有助加熱窗邊冷空氣，促進室內熱氣循環，提升室內溫暖效果，惟電暖器不宜靠近窗簾，注意要保持適當距離確保安全。

同場加映｜5種食物防癌防腦退化

據英國媒體《The Telegraph》報道，臨床營養學碩士Sam Rice表示，人們的營養需求會隨著年齡增長而產生變化，而當人體肌肉量流失，除了身體能量會減少之外，吸收營養的能力也會下降，因此她認為中年人應該依循「攝取更少熱量但能獲得更多營養」的飲食原則。

Sam Rice建議，50歲或以上人士平日應該選擇富含健康脂肪、低脂蛋白質及纖維的食物，並確保攝取足夠的維他命B、維他命D及鈣等關鍵微量營養素。她就建議可多食用以下5種食物，指出這些食物最能滿足中年人的營養需求、預防各種與年齡增長有關的疾病，並隨之附上推介食譜。

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同場加映｜7招護腦防失智

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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資料來源：女性自身

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