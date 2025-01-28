林盛斌開運法︱分享自己隱藏多年轉運秘訣　阿Bob：遇到工作唔順利可試下

▲ 林盛斌分享自己隱藏多年轉運秘訣。

【阿Bob / 林盛斌 / 開運大法】阿Bob林盛斌（阿Bob）除當藝人外還投資生意，可說風生水起。在昨晚（1月27日）播出由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB節目《直播靈接觸》，便邀林盛斌任嘉賓。

阿Bob在節目講近況透露，近日除忙於辦年貨外，又要為3月7日在紅館開的Talk Show作準備。

【拼搏之人】林盛斌不安現狀樂於跳出舒適圈 阿Bob：不斷做令自己不舒適的事

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林盛斌開運法︱阿Bob獲高人指點

在節目中，阿Bob公開自己隱藏多年的開運大法表示，在2014年左右獲高人指點，說︰「遇到工作唔順利、運氣麻麻可以試下，好簡單。位高人教我用一張紙，搵三個你覺得好勁、好犀利、好欣賞、好好運、好有錢、好富有豐盛嘅人，喺張紙寫個『豐』字。」

他續指：「嗰時我搵咗兩位老闆同一位好欣賞嘅工作伙伴，一人寫一個『豐』字。跟住張紙用相架裱起放喺床頭，每一日瞓覺嘅時候，都有3個我好欣賞嘅人話畀我知『Bob你會好豐盛、會好豐足』。」

主持人梁思浩解釋此為吸引力法則，而阿Bob表示打後幾年的事業是最豐收的日子，他認為是得到3位成功人仕的正能量加持，所以一帆風順。

所謂吸引力法則是新思維運動的一種概念，認為人際關係可通過正面或負面想法，從而得到正面或負面的結果。

而吸引力法則亦泛指吸引具有類似思想的人，同時又被對方吸引的過程，是一個相互吸引的過程，而不僅僅是一個思想對另一個思想的影響。而多年來，對吸引力法則的說法有不少支持者〝但同時也有一批人士不認同。

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