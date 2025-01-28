八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券 百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30
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撰文： 王明芳
發布時間： 55 分鐘前
最後更新： 53 分鐘前
【八達通優惠/八達通派錢】農曆新年又到，八達通免費大派優惠券！用戶由即日起可透過八達通APP，可領取超過50張超市、零售商店、食肆的優惠券，包括百佳、大家樂、OK便利店、7-Eleven等等，即睇詳情！
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八達通優惠｜八達通免費派50張零售、餐飲優惠券
八達通用戶透過手機應用程式內的「好賞嘟」，可領取逾50張優惠券，於多間超市、零售商店、餐飲店使用八達通付款即享優惠，其中包括大家樂晚市「萬事如意/豐衣足食2人餐」減$18、OK便利店KITKAT雪糕批節日9件裝減$10、麥當勞減$3起歎黃金脆薯牛堡配蘋果批，折扣最多減足$30。
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八達通優惠｜領取八達通優惠券方法
- 打開八達通App並登入，參加「好賞嘟」並連結八達通，即可領取優惠券
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