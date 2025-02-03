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立春2025｜立春要注意8大禁忌　命理師提醒做1事全年行衰運

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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【立春習俗/立春禁忌/立春2025】2月5日是為廿四節氣中的第一個節氣「立春」，代表冬天結束，春天到來，有玄學家提醒「立春」有8大禁忌需要注意，不然有機會影響運勢！

立春2025｜命理師分享「立春」8大禁忌

小孟老師星座塔羅牌之清水孟於Facebook專頁發文，指古人說「春分到，蛋兒俏」，在立春時可以將蛋立起來，代表立春，也提醒我們要端正品德。他又列出「立春」8大禁忌，大家要小心避免！

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立春禁忌｜1. 出嫁女子避免回娘家

由於不能將把夫家的美好春天運氣帶回娘家，這會影響夫家的好運。加上立春乃一年的最重要一天，如回娘家幫手，有再嫁人的意思。

立春禁忌｜2. 不要搬家

立春是新舊能量的交接之日，不可以搬家，以免破壞能量。而且新一年才剛開始，搬家則代表動盪，之後的日子又怎能安穩？

立春禁忌｜3. 不可與人吵架及爭執

與人吵架、爭執會破壞立春的好運，且會蔓延一整年，所以盡量以和為貴。

立春禁忌｜4. 不可理髮

古時認為頭髮如同大地的草木，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以在立春萌芽之日理髮並不吉利，會剪斷它的生機。

立春禁忌｜5.不可看病

古時候認為立春是好節日，若在當天看病會行衰運，使一整年都沒有好運氣。

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立春禁忌｜6. 不要躺著

在春暖之日，正值陽氣興起，氣溫回升的時候，要養成活動筋骨的習慣，以促進血液循環，才能保持身體健康。

立春禁忌｜7. 不可做劇烈運動

立春是一年的新開始，正是養生的時刻，若進行過於激烈的運動，會損耗陽氣，不利養生，進行緩和運動即可。

立春禁忌｜8. 不要沉迷玩遊戲

一年之計在於春，若新一年剛開始，只顧著玩樂，而不開始準備為這一年打拚，則沒有辦法成就事業。

同場加映：攝太歲方法

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