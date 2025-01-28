農曆新年｜政府跨部門聯合指揮中心今啟動　出入境管制站維持現行通關時間

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政府節慶安排跨部門工作小組今日（28日）表示，內地春節黃金周期間，全港各區將舉行一系列豐富的慶祝活動，當中包括29日（年初一）舉辦的大年初一國泰新春國際匯演之夜，以及30日（年初二）的農曆新年煙花匯演。落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關，其他出入境管制站維持現行通關時間，呼籲旅客提前規劃行程，並在參與各項本地農曆新年慶祝活動後留港過夜。



政府指，口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。由警務處、入境事務處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心已於今日啓動，會運作至二月四日，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫。



運輸署亦會加強連接各口岸的交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，以及增發跨境直通巴士配額以加強服務；並制定預案，在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸啓動公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。

至於本地公共運輸服務，港鐵由上星期五（24日）至2月4日（年初7）期間，加強多條鐵路線的列車服務，今日所有本地鐵路線會通宵服務，東鐵線來往上水站至羅湖站或落馬洲站車程、機場快線及迪士尼線除外。另外，明日至1月30日（年初三）凌晨期間，港鐵上水站設有特別加強巴士服務（九巴第N73號線），在東鐵線前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經二十四小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。

運輸署的緊急事故交通協調中心會繼續二十四小時運作，密切監察全港各區、口岸和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求，並透過各種渠道發放最新的交通消息。



此外，旅監局亦會巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，以保障入境旅行團旅客的權益。警方亦會繼續加強執法，打擊的士司機濫收車資、拒載等違法行為，海關也會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

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