重出影壇｜61歲李連杰重病纏身神隱多年　近況曝光離奇回春傳復出

【李連杰／功夫／甲亢／武術巨星】有「功夫皇帝」之稱的李連杰自2018年後闊別影壇，時隔4年後再度亮相，與家人同遊時可見精神不錯。日前流出李連杰出席飯局的合照，只見他氣色好轉，臉頰亦比起病重時飽滿而有神采，讓網民猜測這個武打巨星飯局，會否是為李連杰重出影壇而鋪路？

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61歲國際武打巨星李連杰日前與一眾武術巨星一同出席飯局，當中有吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演及于榮光等。李連杰闊別幕前多年再度亮相，合照中只見李連杰站著眾人中間位置，依舊戴帽現身，但精神顯然比起之前飽滿、病態盡消，與過往屢傳病重導致臉頰凹陷、雙眼突出的狀態判若兩人。李連杰狀態回勇引起不少熱議，有內地網民猜測李連杰會否即將復出影壇。

▲ 李連杰近日出席飯局，可見精神不俗。（微博圖片）

甲狀腺亢進｜患甲亢外形走樣 闊別影壇休養

李連杰自2013年被診斷出患上甲狀腺亢進症，加上因長久拍攝武打片造成職業傷患，當時腿部多處舊傷復發，醫生曾勸告他要休養，否則將會餘生坐輪椅。但當時他得知自己患病後，沒有選擇息影，還自嘲說：

如果現在退休，晚年會坐輪椅；但現在繼續拍電影，到晚年坐輪椅，就可以在輪椅上鑲幾顆鑽石。

後來因藥物副作用，導致他體重暴增，不時被媒體拍到病容，更指他外表急速衰老，變成滿頭白髮滿臉皺紋，與巔峰狀態的他相比，如同「跌落神壇」，最終拍攝電影《花木蘭》後告別影壇。

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甲狀腺亢進｜曾傳患癌病逝 現身發文闢謠

李連杰在2018年突然淡出幕前專注養病，當時引起不少粉絲擔心其身體狀況，亦曾傳出他罹患骨癌病重，甚至已經在美國癌逝的消息。他本人隨後亦發文澄清，但一直未有參演電影演出。休養期間，李連杰又不時在Instagram分享近況，2022年曾和妻女一同到尼泊爾修行，後來又被目擊到西藏拉薩求佛。可見李連杰氣色看起來不俗，面帶笑容一享家庭樂。

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李連杰全盛時期（多圖）：

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甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

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3大預防方法

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浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

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