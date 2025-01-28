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結業潮｜旺中老鞋店因年邁老闆身體抱恙3月結業　熟客不忍蝕賣清貨籲正價光顧：平得離譜！

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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旺中老鞋店因為年邁老闆身體抱恙，決定3月結業，令人大感唏噓！

【結業潮/旺角小店】新年前大家都會買新鞋留待新年期間穿著，因為「鞋」和「唉」發音相近，「唉唉聲」會趕走好運，因此傳統上新年期間不可買鞋，有港女就趕及過年前買新鞋，卻發現旺角中心一間舊鞋店將於3月結業，現正進行清貨大減價，令作為熟客的她不勝唏噓！

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結業潮｜旺角中心老鞋店3月結業

港女於社交平台Threads發文，指旺角中心1樓有一間充滿歷史感的鞋店，由一位伯伯經營，門面也很懷舊，相信已在旺中開業多年，而貨品包羅萬有，有學生鞋、平底鞋、波鞋及護士鞋等。該港女最近再去店舖幫襯時，卻發現門口寫上大大的「結業」、「清貨」字眼，細問之下得知年邁的老闆伯伯因身體問題，店舖將在今年3月結業。

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結業潮｜熟客不忍老闆伯伯蝕本價清貨

由於發文港女一向是熟客，覺得店舖的鞋履穿著舒適，亦不忍伯伯蝕本價清貨，因此才發文為伯伯宣傳一下，並呼籲大家到來以正價光顧，豈料帖文一出，引起不少討論。不少網民指鞋店是「童年回憶」、「呢間好似好多年歷史，真是唏噓，要多多支持小店」，有人甚至表示：「我返工一向着係伯伯到買嘅鞋，真係着咗兩年都仲好耐用冇爛到，同就算有踭都好似踩平地行十幾個鐘都咁舒服，冇吹水，真心推」。

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結業潮｜網民以行動支持伯伯

同時有不少人指該鞋店價錢非常便宜，而且耐用又舒服，所以以行動支持，見到帖文後立即買了一雙鞋子，也有人提議：「最主要都唔想佢蝕呀！希望大家可以俾多少少大家認為原價嘅數目佢，佢基本上而家每一對都平得離譜」。

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