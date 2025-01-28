大腸癌年輕化丨35歲以下大腸癌患者激增　研究揭1個飲食習慣與20%死亡個案有關

▲ 5歲以下大腸癌患者激增，研究揭1個飲食習慣與20%死亡個案有關。

【大腸癌／高危飲食／癌症飲食】大腸癌日趨年輕化，外國有研究便分析了35歲以下大腸癌患者，其發病與死亡兩者的關係，更發現增加大腸癌風險的3大因素。

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大腸癌丨生活習慣與大腸癌死亡個案關係

有關研究於醫學期刊《腫瘤》（Neoplasia）發表，研究通過1990年至2019年，從204個國家和地區的搜集數據，發現大量飲酒、肥胖與鈣質攝取不足與大腸癌死亡病例風險有非常密切關係。其他包括運動量、吸煙及高血糖，與大腸癌有關，但相對之下前三者風險影響較小。

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研究又指全球35歲以下大腸癌的病例，已從1990年的21,874宗，上升到2019年的41,545宗，等同於30年翻倍成長。其中61%為男性、39%為女性。而1990年至2019年，死亡人數亦從11,445人，上升至15,486人，增長27%。

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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